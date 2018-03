Ubådsbygger Peter Madsen insisterer på, at han alene stak Kim Wall for at lukke gasser ud af liget.

København. Peter Madsen siger onsdag i Københavns Byret, at en række stik i Kim Walls underliv skulle sikre, at hendes kropsdele forsvandt i havet.

- Jeg har påført ligdelene nogle punkteringer, fordi jeg gerne ville have, at de ikke blev pustet op af gasser, siger den drabstiltalte.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Peter Madsen mishandlede og forgreb sig seksuelt på Wall, inden han slog hende ihjel. Det sker blandt andet med henvisning til 14 knivstik i den svenske journalists underliv.

Men ubådsbyggeren insisterer på, at Wall døde i en ulykke, og at han derefter besluttede sig for at partere liget.

- Der er ikke noget seksuelt i, at de stik rammer hendes vagina. Jeg ved godt, at du kunne tænke dig det, men der er ikke noget seksuelt i det for mig, siger Madsen henvendt til specialanklager Jakob Buch-Jepsen.

Men stikkene på ydersiden af kønsdelene er overfladiske. Hvordan hænger det sammen med, at de skulle lukke gasser ud, vil anklageren vide.

- Jeg har aldrig været voldelig mod noget menneske - heller ikke noget dødt menneske, siger Peter Madsen.

- Det kan godt være, at jeg har startet med de her stik og så bagefter er gået videre med andre stik, når jeg var ude over kanten af Grand Canyon, siger han med henvisning til, at han var i chok.

I forbindelse med afhøringen viser anklageren Peter Madsen nogle usædvanligt lange skruetrækkere.

Normalt lå de på værkstedet, men Madsen bekræfter, at han forud for sejladsen med Kim Wall bragte dem ned på båden.

Ikke desto mindre afviser han, at det skete med henblik på, at han planlagde en forbrydelse, sådan som anklageren hævder. Men han erkender, at det netop var disse skruetrækkere, han brugte til at stikke.

Det var om aftenen 10. august i fjor, at Wall og Madsen stævnede ud fra Refshaleøen i København i den hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus".

For den unge journalists vedkommende var formålet med turen at skrive en artikel om den skæve raket- og ubådsentusiast, men opgaven endte altså med at koste hende livet.

Der er afsat 12 retsdage til straffesagen mod Peter Madsen. Efter planen afsiges dommen 25. april.

