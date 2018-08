Den livstidsdømte Peter Madsen keder sig tilsyneladende på sin nye bopæl i Storstrøms Fængsel på Falster.

På den Facebook-profil, der efter alt at dømme er hans egen autentiske, inviterer han alle og enhver til at skrive til ham i fængslet.

Det sker på engelsk i et opslag, der blev lagt op på hans side sent tirsdag aften. Her skriver kvindemorderen blandt andet, at eventuelle interesserede pennevenner skal huske at angive deres adresse, hvis de kontakter ham.

»Jeg kan ikke sende e-mails eller Google-kontaktinfo. Jeg vil svare alle, der skriver til mig,« lover livstidsfangen i opslaget, der angiveligt er skrevet via en anonym mellemmand med dæknavnet Zagadka.

B.T. har spurgt Peter Madsens advokat Betina Hald Engmark, om hun kan bekræfte opslagets ægthed. Hertil svarer hun i en sms:

»Det har jeg ingen viden om. Jeg vil anbefale dig at skrive til min klient og spørge ham.«

Facebook-opslaget kommer kort før et-årsdagen for drabet på den svenske journalist Kim Wall, der 10. august sidste år sent på eftermiddagen sejlede ud med Peter Madsen på en reportagetur på Øresund i hans hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus.

Efter at have sexmishandlet og dræbt Kim Wall om bord på ubåden parterede Peter Madsen hendes lig og monterede blandt andet jernrør på ligdelene, i håb om at de ville blive på bunden af Køge Bugt, da han smed dem over bord. I de følgende måneder blev ligdelene dog fundet en efter en - blandt andet ved hjælp af dykkere og særligt uddannede svenske lighunde, der kan snuse sig frem til svage spor af døde mennesker gennem vand.

25. april i år blev Peter Madsen i Københavns Byret kendt skyldig i både sexmishandling, drab og partering af Kim Wall. Straffen blev udmålt til lovens strengeste straf - fængsel på livstid. Selve strafudmålingen har Peter Madsen anket til Østre Landsret, hvor den vil blive behandlet til september. Derimod har han opgivet at blive frikendt for sexdrabet, selv om han aldrig formelt har indrømmet at have slået Kim Wall ihjel.

Ved kun at anke strafudmålingen kunne Peter Madsen få ophævet den besøgs- og brevkontrol, som retten ellers havde besluttet skulle fortsætte i ankeperioden. Dermed har han siden maj måned haft lov til at sende og modtage private breve til familie, venner og elskerinder uden at politiet læser med. Ligeledes har han også haft ret til at afvikle uovervågede besøg med både mænd og kvinder i fængslet..

Kriminalforsorgen ønsker ikke at kommentere på sagen - og kan heller ikke bekræfte, at Peter Madsen sidder i Storstrøm Fængsel, da det er en personsag.