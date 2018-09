Peter Madsen måtte syes med adskillige sting, efter han blev overfaldet af en medfange i Storstrøm Fængsel.

Det gik voldsomt for sig, da en 18-årig mand - ifølge politiets sigtelse - angreb den livstidsdømte ubådsbygger Peter Madsen i Storstrøm Fængsel.

Kilder med indsigt i sagen fortæller til B.T., at Peter Madsen og den 18-årige medfange befandt sig i en af fængslets moderne celler, da de røg i totterne på hinanden.

Efter at være blevet tildelt mindst ét knytnæveslag blev Peter Madsen fragtet til sygehuset. Der blev han ifølge B.T.s oplysninger syet med ni sting. Derudover havde han blodudtrædninger omkring begge øjne - det der populært kaldes sæbeøjne.

En typisk celle på det moderne Storstrøm Fængsel. Cellerne er udstyret med vinduer og eget toilet.

Overfaldet skete om aftenen onsdag den 8. august. Politiet fortalte efterfølgende, at en 47-årig indsat var blevet slået af en 18-årig medindsat.

»Der har været en episode, hvor to indsatte har været oppe at slås. Den ene har tildelt et slag i ansigtet, og den 47-årige har som følge heraf været kortvarigt på hospitalet, og er nu tilbage i fængslet,« sagde Politiinspektør Kim Kliver til B.T. dagen efter.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, har siden bekræftet, at den 47-årige er identisk med Peter Madsen, men hun har ingen kommentarer til B.T.s oplysninger om hans skader.

Den 18-åriges advokat Nima Nabipour ønsker heller ikke at kommentere B.T.s oplysninger om de skader, hans klient er sigtet for at forvolde.

Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Østre Landsret i København hvor ankesagen Peter Madsens straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall blev indledt.

Efter overfaldet har Kriminalforsorgen valgt at imødekomme Peter Madsens ønske om at blive overflyttet til Hersted Vester.

Peter Madsen blev idømt til livsvarigt fængsel ved Københavns Byret for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Selv om han nægtede sig skyldig i drabet, valgte han ikke at anke skyldsspørgsmålet.

Onsdag - lidt under en måned efter overfaldet den 8. august - indledte Østre Landsret ankesagen, hvor Peter Madsen forsøger at få livstidsdommen omstødt til en tidsbegrænset straf.

De skader, han fik under sammenstødet med den 18-årige, var ikke umiddelbart synlige, da Peter Madsen mødte op i retten.

Det forventes, at der falder endelig dom i sagen ved Østre Landsret 14. september.