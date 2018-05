Ankesagen mod ubådskaptajn Peter Madsen kommer kun til at handle om, hvilken straf han skal have.

København. Ubådskaptajn Peter Madsen opgiver at blive frifundet for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Under drabssagen i Københavns Byret har Madsen nægtet sig skyldig i den bestialske forbrydelse. Ikke desto mindre har han nu valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Dermed vil ankesagen i Østre Landsret alene komme til at omhandle straffens længde, oplyser Statsadvokaten i København.

- Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen, skriver myndigheden på Twitter.

Mandag eftermiddag har det endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark.

Hos Statsadvokaten i København ønsker man heller ikke at udtale sig yderligere.

Kommunikationsmedarbejder Simon Gosvig nøjes med at konstatere, at ankesagen vil kunne klares hurtigere end i byretten.

Der er endnu ikke sat datoer på, hvornår sagen vil blive behandlet i Østre Landsret.

/ritzau/