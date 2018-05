Ubådskaptajnen Peter Madsen opgiver at blive frifundet for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Under drabssagen i Københavns Byret har Madsen kategorisk nægtet sig skyldig i den bestialske forbrydelse. Ikke desto mindre har han nu valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Det oplyser Statsadvokaten i København, der samtidig konstaterer, at ankesagen dermed alene kommer til at omhandle straffens længde.

»Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen,« skriver myndigheden mandag på Twitter.

Ankesagen mod Peter Madsen: Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen. Ankesagen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling og ikke skyldsspørgsmålet. Sagen er endnu ikke berammet #anklager — Statsadvokaten i København (@AnklagerSAK) May 7, 2018

Vil ikke mere

Når Peter Madsen har valgt ikke at anke skyldsspørgsmålet, betyder det ikke, at han erkender drabet på Kim Wall.

»Nej, det gør det bestemt ikke. Det betyder, at han anerkender, at byretten nu har fundet ham skyldig, og det må han så leve med, fordi han har valgt, at han ikke vil kæmpe mere. Han har ikke energien til det,« siger Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, til DR Nyheder.

I byretten har 47-årige Madsen hævdet, at Kim Wall døde som følge af en ulykke om bord på ubåden "UC3 Nautilus" om aftenen 10. august 2017.

Men den forklaring valgte en enig domsmandsret at forkaste som en løgn.

I stedet fandt retten det bevist, at Peter Madsen nøje planlagde og forberedte mishandlingen og drabet på sin svenske passager.

»Der er tale om et kynisk og planlagt seksuelt overgreb og drab af særdeles brutal karakter på en tilfældig kvinde, der i forbindelse med sit journalistiske arbejde havde taget imod et tilbud om en sejltur i tiltaltes ubåd,« sagde retsformand Anette Burkø under domsafsigelsen 25. april.

Netop disse omstændigheder var også grunden til, at retten landede på fængsel på livstid, der betegnes som landets strengeste straf.

Det sker kun meget sjældent, at drabssager med et enkelt offer udløser livstid. Men i dette tilfælde har retten vurderet Madsens handlinger som værende så ekstreme, at det ikke kunne være anderledes.

Der er endnu ikke sat datoer på, hvornår ankesagen vil blive behandlet i Østre Landsret.

/ritzau/

