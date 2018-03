Se videoen foroven: Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn: Peter Madsens forsvarer har flere gode kort på hånden.

Peter Madsen hævder, at han løj om Kim Walls død for at skåne familien.

Raket- og ubådsbyggeren Peter Madsen har afgivet flere falske forklaringer om Kim Walls skæbne, siden han blev reddet i land af en motorsejler 11. august.

Til redningspersonalet forklarede han, at han var alene på ubåden, og at han havde sat Kim Wall af. Samme forklaring bekræftede han, da han kom i land.

Da Peter Madsen senere blev afhørt af politiet, ændrede han forklaring. Nu lød forklaringen, at Kim Wall døde under sejladsen, fordi hun fik en tung luge i hovedet, hvorefter hun faldt ned og fik åbent kraniebrud.

Peter Madsen forestod herefter en »begravelse til søs«, forklarede han dengang.

Den forklaring holdt han fast i under afhøringer både 12. og 14. august.

Tegning af Anne Gyrite Schütt fra retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret på Nytorv, torsdag den 8. marts 2018. Peter Madsen (tv.) anklager Jacob Buch-Jepsen (stående). Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april. Foto: Anne Gyrite Schütt Tegning af Anne Gyrite Schütt fra retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret på Nytorv, torsdag den 8. marts 2018. Peter Madsen (tv.) anklager Jacob Buch-Jepsen (stående). Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april. Foto: Anne Gyrite Schütt

Peter Madsens forsvarer Bettina Engmark kritiserede tidligt i forløbet politiet for ikke at ville lade Peter Madsen deltage i en rekonstruktion.

Få dage senere fandt dykkere Kim Walls hoved i en plastikpose på bunden af Øresund. Herefter ønskede Peter Madsen ikke at lade sig afhøre, men da retsmedicinere konkluderede, at hovedet ikke bar spor efter kraniebrud, fik han igen munden på gled.

Nu forklarede han, at Kim Wall døde som følge af kulilteforgiftning, og han indrømmede ved den lejlighed at have parteret liget og smidt det overbord.

Anklager Jakob Buch-Jepsen forlader Københavns Byret efter det første retsmøde i sagen mod Peter Madsen torsdag den 8. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Anklager Jakob Buch-Jepsen forlader Københavns Byret efter det første retsmøde i sagen mod Peter Madsen torsdag den 8. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Da sagen mod Peter Madsen torsdag blev indledt ved Københavns Byret, måtte han svare på anklagerens spørgsmål om, hvorfor han havde skiftet forklaring.

»Det har jeg gjort, fordi jeg ikke ønskede at dele med verden, hvad der var sket med Kim Wall. Særligt ikke med Kim Walls pårørende. Hvis man har mistet en, man holder af, er det bedre at tro, de døde med det samme,« sagde ubådsbyggeren.

»Siger du dermed, at du tilpasser din forklaring til forholdene?,« ville anklageren vide.

»Det er ikke det, jeg siger. Det er jeres efterforskning og fund som gør, at jeg ikke kan holde sandheden skjult,« svarede Peter Madsen.

