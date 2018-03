Se videoen foroven: Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn: Peter Madsens forsvarer har flere gode kort på hånden.



Peter Madsen gav en detaljeret forklaring om, hvordan den svenske journalist Kim Wall kom af dage ombord på hans ubåd.

Først havde han sat Kim Wall i land. Så fortalte Peter Madsen, at Kim Wall fik en luge i hovedet og døde af kraniebrud. Da hendes hoved blev fundet intakt på bunden af Øresund, skiftede han igen forklaring: Nu var hun død af iltmangel eller kulilteforgiftning (TJEK).

Torsdag gav Peter Madsen den seneste og mest omfattende forklaring på, hvordan Kim Wall døde.

Tegning af Anne Gyrite Schütt fra retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret på Nytorv, torsdag den 8. marts 2018. Peter Madsen (tv.) anklager Jacob Buch-Jepsen (stående). Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april. Foto: Anne Gyrite Schütt Tegning af Anne Gyrite Schütt fra retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret på Nytorv, torsdag den 8. marts 2018. Peter Madsen (tv.) anklager Jacob Buch-Jepsen (stående). Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april. Foto: Anne Gyrite Schütt

Peter Madsen ankom til retten iført sort t-shirt, blå bukser og kraftige sorte briller.

Han er tiltalt for drab, grov seksuel mishandling, usømmelig omgang med lig og uforsvarlig sejlads.

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen planlagde drabet. At han lokkede Kim Wall ned i ubåden, hvorefter han bandt hende fast, mishandlede hende med knive og tilspidsede skruetrækkere for til sidst at dræbe hende, partere hendes lig med en sav og smide ligdelene i Øresund.

Peter Madsen har en anden opfattelse. Han nægter sig skyldig i drab og mishandling, men erkender usømmelig omgang med lig.

Skrev sammen i april

30-årige Kim Wall var freelance-journalist og rejste verden rundt i jagten på gode historier.

Hun boede sammen med sin kæreste på Refshaleøen, og få hundrede meter fra sin bopæl øjnede hun en god historie i rumkapløbet mellem Peter Madsens rumlaboratorium og Copenhagen Suborbitals.

Peter Madsen i Københavns Byret, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall i hans hjemmebyggede ubåd, tilbage i august 2017. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Peter Madsen i Københavns Byret, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall i hans hjemmebyggede ubåd, tilbage i august 2017. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

I april 2017 kontaktede hun første gang Peter Madsen med henblik på at lave et interview, der skulle finde sted 21. april. Interviewet skulle bringes i det amerikanske blad The Wire, men i første omgang blev det ikke til noget.

Fire måneder senere - 10. august - ringede Peter Madsen til Kim Wall. Samtalen varede 3 minutter og 54 sekunder. Senere den dag sendte Peter Madsen en sms til Kim Wall:

»Skibet er klar og i god stand. Venter bare på magasinet Wired's reporter,« lød teksten i en dansk oversættelse.

Kim Wall svarede: »Fantastisk. Er blot nogle få minutter herfra.«

Anklager Jakob Buch-Jepsen understregede i retten, at korrespondancen udelukkende havde professionel karakter.

»Lugen sad fast«

Siden ubåden sank og Peter Madsen blev reddet på land 11. august har politiets efterforskere arbejdet på at finde ud af, hvad der skete på ubåden. Hele sandheden kender kun Peter Madsen, og han har afgivet flere forskellige forklaringer.

Peter Madsen i Københavns Byret, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall i hans hjemmebyggede ubåd, tilbage i august 2017. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Peter Madsen i Københavns Byret, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall i hans hjemmebyggede ubåd, tilbage i august 2017. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

Torsdag forklarede han, at det var en fejl fra hans side, der forårsagede ulykken. Efter et længere dyk på havbunden går han op på dækket, mens motorerne kører. Ved en fejl lukker han lugen, mens Kim Wall opholder sig nede i ubåden.

»Så starter de mest forfærdelige minutter af mit liv. Lugen er suget fast,« sagde Peter Madsen, som herefter gav en lang, teknisk forklaring på, hvorfor lugerne satte sig fast og hvordan motorerne fylder ubåden med gasser.

»Mareridtet stopper ved, at jeg først hører den ene motor stoppe og så den anden motor. Jeg ved ikke, hvordan de slukker.«

Ifølge Peter Madsen får han en sky af varm luft i hovedet, da han åbner lugen. Nede i ubåden finder han Kim Wall livløs:

»Jeg forsøger at vække hende. Jeg dasker hende på kinderne. Hun reagerer ikke på stimuli.«

»Forsøger du at få kim wall ud i den friske luft?,« ville anklageren vide.

»Det kan jeg ikke. Jeg skal først have ventileret ubåden.«

Ukendt dødsårsag

Ligdelene fra Kim Wall blev fundet på havets bund, og det er ikke lykkedes politiet at fastslå en endelig dødsårsag.

En obduktionserklæring, som anklageren læste op, konkluderer dog forandringer ved lungehinden som følge af akut luftophobning. Det kan være opstået ved blokering af luftvejene som følge af tryk mod halsen eller blokering af mund og næse, men "næppe som følge af mangel på ilt i luften eller som følge af gasser".

Kim Walls hoved havde 11 stik læssioner og to snit samt mærker, der kan stamme fra fiksering og knebling. Kim Walls torso havde talrige stik- og snittelæssioner i underlivet, samt to snitsår på halsen ved det sted, hvor hovedet blev skilt fra kroppen. Begge sår ville ifølge retsmedicinerne kunne få en levende person til at forbløde og dermed dø på kort tid.