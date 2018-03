I videoen ovenfor kan du se billeder inde fra retten, hvor Peter Madsen-sagen foregår.

Den drabstiltalte ubådskaptajn Peter Madsen havde flere bøger om Amagermanden - Marcel Lychau Hansen - liggende i sit værksted.

Forud for Kim Walls død 10. august 2017 havde Peter Madsen anskaffet sig flere bøger om den livstidsdømte morder og voldtægtsmand, Marcel Lychau Hansen. Det kom frem under anklager Jakob Buch-Jepsens afhøring af ubådsbyggeren onsdag.

Peter Madsen er tiltalt for drab, seksuel mishandling og usømmelig omgang med lig begået mod den svenske journalist, Kim Wall. Under første retsmøde forklarede han, at Kim Wall døde som følge af en ulykke ombord på Peter Madsens ubåd, UC3 Nautilus. Den udlægning bestrider anklageren, der mener at Peter Madsen dræbte Kim Wall bevidst, muligt ved kvælning eller halsoverskæring og som led i en seksuel handling.

Onsdag antydede anklageren, at Peter Madsen kan have været inspireret af dobbeltmorderen og serievoldtægtsforbryderen Marcel Lychau Hansen.

I Peter Madsens raketværksted havde han to bøger, der beskriver Marcel Lychau Hansens forbrydelser. Den er en portrætbog om Amagermanden, den anden er en bog skrevet af tidligere drabschef Ove Dahl, hvori Amagermandens forbrydelser er beskrevet.

Marcel Lychau Hansen blev i 2011 dømt for to drab og seks voldtægter. Det første drab var et rovmord begået på 73-årige enkefrue Edith Louise Andrup i hendes lejlighed i Valby. Det næste drab blev begået mod den 40-årige skolelærer Lene Buchardt Rasmussen i 1990 på Kalvebod Fælled.

Herudover blev Marcel Luchau dømt for seks voldtægter, hvoraf de fire blev begået på samme nat i 1995, da Marcel Lychau Hansen brød ind i en villa på Amager. Her bagbandt og voldtog han to piger på 14 år, en pige på 15 år samt en kvinde på 23 år. De to andre voldtægter blev begået i 2005 og 2010.

Marcel Lychau Hansen blev fældet på DNA-beviser, og efter dommen fik politiet kendskab til, at Marcel Lychau Hansen forsøgte at plante falske spor, der skulle så tvivl om bevisernes gyldighed. Fra sin fængselscelle sendte han otte breve med sæd, spyt og hår pakket ind i plastikdutter. Han opfordrede sin søn til at overfalde en tilfældig kvinde og anbringe DNA-materialet på vedkommende.

Under afhøringen bekræftede Peter Madsen, at han havde beskæftiget sig med Amagermanden.

»Jeg har ikke fundet Amagermanden specielt interessant . Men det er rigtigt, at jeg havde en bog om ham på mit værksted.«

»Var du bekendt med, at Amagermanden forsøgte at plante falske spor?,« spurgte ankalgeren.

»Jeg er rimelig velorienteret om mange ting - blandt andet også, hvad man kan med moderne dna-teknologi i dag.«

Anklager Jakob Buch-Jepsen antyder, at Peter Madsen kan have haft til hensigt at plante falske dna-spor på Refshaleøen ved at gemme nogle af Kim Walls genstande i ubåden efter hendes død. Det afviser Peter Madsen pure.

Under afhøringen viste anklageren en animationsvideo - altså en tegnefilm - der blev fundet i en mappe på Peter Madsens computer sammen med hans private sexoptagelser. Videoen viser en nøgen kvinde der bliver filmet, mens en mand skærer hovedet af hende.