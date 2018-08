»Man skal ikke hovere, men...«

Sådan lød reaktionen på Facebook fra Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund, efter at B.T. fredag kunne fortælle, at ubådskaptajnen Peter Madsen er blevet overfaldet i Storstrøm Fængsel på Falster, hvor han afsoner sin livstidsdom for drabet på Kim Wall.

»Når man har behandlet et andet menneske så bestialsk, som Peter Madsen har gjort, så er det svært at have ondt af ham,« uddyber hun over for B.T.

Mener du, at Peter Madsen fortjener at få tæsk i fængslet?

»Nej, jeg har ikke sagt, at han skal have tæsk. Men jeg har ikke ondt af ham. Der er mange andre ting at bekymre sig om. Alene tanken om, hvad Kim Walls familie skal leve med er ubærlig. Derfor synes jeg ikke, det er en overskrift værdig, at han er blevet overfaldet. Den mand har selv valgt sin skæbne - at sidde i fængslets barske miljø med andre kriminelle.«

Har du ondt af Peter Madsen, der forleden blev overfaldet i fængslet?

Har indsatte det for godt?

»Peter Madsen er dansk statsborger, og vi kan derfor ikke kan sende ham ud af landet. Men for min skyld kunne han sidde på en flydende isflage et sted. Han skulle selvfølgelig have mad. Men det krænker virkelig min retsfølelse, at han sidder i et fængsel blandt andre fanger, der skal ud i samfundet igen. Dem kan han jo påvirke.«

Skal Peter Madsen ikke ud i samfundet igen?

»Det mener jeg bestemt ikke. Når man begår den type kriminalitet, har man ikke fortjent at komme ud i samfundet igen. Hvis han kommer ud som 85-årig, er der selvfølgelig grænser for, hvor meget skade han kan gøre.«

Det lyder som om, du ønsker, at han rådner op i fængslet?

»Han kan få lov til at blive siddende i mange, mange år. Han opfører sig som et dyr uden nogen form for respekt for andres liv, så er vi nødt til at handle derefter.«

Er Nye Borgerlige tilhænger af dødsstraf?

»Nej. Han har taget et andet menneskes liv, men det berettiger ikke os til at tage hans.«