Vidner bliver der ikke brug for at føre, når den livstidsdømte kvindemorder Peter Madsen om kort tid igen vil sidde på anklagebænken.

Denne gang for på dramatisk vis at være flygtet fra sin afsoning i Herstedvester Fængsel 20. oktober i fjor.

Retten i Glostrup har nu berammet straffesagen om den dramatiske fangeflugt til at blive afviklet 8. februar.

Her vil den 50-årige livstidsafsoner efter alt at dømme erkende sig skyldig i alle de seks forbrydelser, som Københavns Vestegns Politi mener, at han begik ved sin kortvarige flugt.

Derfor er der kun afsat en halv retsdag til tilståelsessagen.

I løbet af 26 minutter nåede Peter Madsen at true otte forskellige personer på livet, inden han siddende op ad et hegn med håndjern på ryggen og sit hjemmelavede attrapbombebælte om livet måtte konstatere, at hans opsigtsvækkende flugt fra det kedelige liv bag tremmer var slut.

Fangeflugten blev indledt, da ubådsmorderen klokken 10 skulle til samtale hos en kvindelig fængselspsykolog i Herstedvester. Her truede han hende med, at han havde fremstillet en bombe, og viste hende sit hjemmelavede attrapbombebælte.

Bæltet bestod blandt andet af fire styk AAA-batterier, der var tapet sammen med forskellige ledninger og kontakter, som Peter Madsen havde haft adgang til i det lukkede fængsels værksteder – blandt andet et såkaldt bogbinderværksted.

Peter Madsen blev skarpt bevogtet af politiet, mens hans påståede bombebælte om maven blev undersøgt nærmere. Foto: Nils Meilvang

Peter Madsen truede med at detonere bombebæltet, hvis psykologen kaldte på hjælp og i øvrigt ikke hjalp ham med at flygte. Hun har senere beskrevet, at hun opfattede bæltet som et 'palæstinensisk bombebælte'.

Efter truslen fulgte psykologen den livstidsdømte kvindemorder ned ad en bagtrappe til fængslets portbygning, hvor en fængselsbetjent klokken 10.20 blev truet til at åbne portene til friheden.

Tre minutter senere var to efterfølgende fængselsbetjente ved at indhente Peter Madsen, mens han løb væk i sit blå arbejdstøj fra fængslet og med en sort rygsæk på ryggen.

Men da fængselsbetjentene nærmede sig, holdt han dem i skak ved fra kort afstand at pege på dem med en attrappistol og true med ordene 'Gå væk eller jeg skyder'.

Peter Madsen nåede ikke mange minutter på fri fod, før han blev pågrebet. Han sad i nogle timer på et stykke græs, mens politiet skulle være sikre på, at det bælte, der lignede et bombebælte, ikke var ægte. Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

To minutter senere gik det ud over chaufføren i en varebil på Nyvej i Albertslund, hvor flugtfangen flåede den ene dør op og satte sig ind på passagersædet, mens han igen truede med sin attrappistol og kommanderede: »Kør, kør, kør.«

Et øjeblik efter kunne tre politifolk med trukne pistoler dog anholde ham, men selv om han havde fået håndjern på, truede han også dem med, at han havde en bombe om livet.

Herefter blev situationen fastfrosset, Peter Madsen efterladt op ad et hegn og Forsvarets ammunitionsryddere med Rullemarie tilkaldt.

Politiet frygtede i starten, at Peter Madsen havde fået hjælp fra medgerningsmænd, men den sigtelse er nu droppet. Og livstidsfangen er blevet flyttet til det nybyggede og topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster.

Peter Madsen er tilbage i det nye topsikrede Storstrøm Fængsel, hvor han ifølge sin forsvarer afsoner under meget restriktive regler. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han afsoner nu under et meget restriktivt regime med meget ringe kontakt til andre sammenlignet med andre afsonere. Det gælder både i forhold til besøg, telefonsamtaler og brevveksling,« siger Peter Madsens beskikkede forsvarer, advokat Anders Larsen.

»Han er underlagt mange, mange restriktioner med den begrundelse, at der er risiko for flugt. I praksis må han faktisk ikke få besøg. Selv om han er gift, er også besøg i den forbindelse underlagt kraftige restriktioner,« siger forsvareren til B.T.

»Det er ikke sjovt for ham. Det er værre end det, der var i Herstedvester. Langt værre,« tilføjer forsvarsadvokaten.

»Jeg snakker fint med ham, men jeg har svært ved at forestille mig, at noget menneske kan holde til det i længden. Man kan overveje, om det er hensigtsmæssigt. Det er vel ikke ligefrem meningen, at systemet skal nedbryde folk,« tilføjer Anders Larsen.

Peter Madsen blev i 2018 idømt livsvarigt fængsel for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Den kommende straf for hans flugt fra fængslet vil i sig selv blive ubetydelig i forhold til hans livstidsdom, men den nye straf kan nemt komme til at fremrykke det tidspunkt, hvor han kan begynde at gøre sig håb om at søge om prøveløsladelse.