København. Den drabstiltalte Peter Madsen insisterer på, at han ikke har slået Kim Wall ihjel. Hans skiftende forklaringer om hendes død skyldes alene, at han ville skåne den svenske journalists efterladte for sagens grimme detaljer.

- Jeg interesserer mig ikke for ret meget andet end Kim Walls pårørende. Jeg havde ikke lyst til at fortælle, hvordan Kim Wall omkom, siger den 47-årige ubådskaptajn torsdag i Københavns Byret.

Siden sin anholdelse 11. august sidste år har Peter Madsen gentagne gange ændret forklaring.

I begyndelsen hævdede han, at han om aftenen 10. august havde sat Wall af på Refshaleøen i København.

Senere fortalte han, at journalisten havde fået en tung luge i hovedet, og at det havde medført hendes død.

Da Walls hoved efterfølgende dukkede op i Øresund, kunne der dog ikke konstateres spor af fraktur på kraniet.

Det fik igen Madsen til at ændre kurs. I en ny afhøring 14. oktober forklarede han nu, at Wall formentlig døde af kulilteforgiftning, mens han var på ubådens dæk. Han erkendte samtidig at have parteret liget.

- Jeg tror, at de fleste mennesker lyver for at beskytte andre, siger Peter Madsen.

- Men når der gøres fund, som gør, at sandheden kommer frem, er jeg nødt til at skifte forklaring. Det handler om, at jeg gerne ville skåne verden og Kim Walls familie.

Anklagemyndigheden har sat sig for at bevise, at mishandlingen og drabet på 30-årige Wall skete efter forudgående planlægning og forberedelse.

Ifølge anklagen medbragte Madsen således en sav, tilspidsede skruetrækkere, strips, stropper og andre remedier, inden han 10. august om aftenen sejlede ud på Øresund med sin gæst.

Den drabstiltalte insisterer imidlertid på, at han intet ondt havde i sinde.

- Der findes ikke noget værre end, at man ikke kommer hjem med hele sin besætning, siger ubådskaptajnen.

Samtidig fortæller han, at Kim Wall nød turen i ubåden. For hendes vedkommende var formålet at skrive en artikel om Madsen.

- Hun havde en meget skøn aften, indtil ulykken indtraf, siger den tiltalte.

/ritzau/