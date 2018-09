For første gang i ankesagen mod Peter Madsen, satte den livstidsdømte ubådsbygger selv ord på, hvordan han havde det.

Det skete få øjeblikke inden, domsmandsretten trak sig tilbage for at votere, da retsformanden spurgte 47-årige Peter Madsen, om han ville tilføje noget sin forsvarer Betina Hald Engmarks procedure,

»Ikke andet, end at jeg følelsesmæssigt er forfærdelig ked af det for Kims pårørende for det, som er sket,« sagde Peter Madsen med grødet stemme.

Efterfølgende trak domsmandsretten sig tilbage, og der forventes at falde endelig dom klokken 15.00.

Her får vi således svaret på, om Østre Landsret har valgt at stadfæste byrettens livstidsdom, eller om man vælger en mildere og tidsbestemt straf, som forsvarer Betina Hald Engmark har nedlagt påstand om.

Undervejs i ankesagen har anklager Kristian Kirk blandt fremhævet tidligere sager, hvor en person er blevet idømt livstid for bare et enkelt drab.

Her henviste han blandt andet til sagen fra Haderslev Havn i 2010, hvor en kvinde blev holdt fanget på en båd og voldtaget flere gange, mens gerningsmanden optog handlingerne på sin mobiltelefon.

Bagefter kvalte han offeret, inden han bandt liget til en blyklods og smed det i Haderslev Fjord.