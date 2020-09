I retten nægtede Peter Madsen drabet på Kim Wall. I nyt program svarer han "ja" til, at han slog hende ihjel.

I et afsnit af en dokumentarserie svarer drabsdømte Peter Madsen "ja" til, at han har slået journalisten Kim Wall ihjel.

Peter Madsen siger dog ikke selv direkte ordene, at han har slået hende ihjel i den selvbyggede ubåd, hvor hun døde.

Første afsnit af serien "De hemmelige optagelser med Peter Madsen", som Discovery Networks Danmark står bag, er blevet offentliggjort onsdag morgen.

I programmet bliver Peter Madsen interviewet over telefon, og her indrømmer han, at han har dræbt Kim Wall. En indrømmelse, som han ikke er kommet med tidligere.

Peter Madsen fortæller, at Kim Wall i ubåden "rammer nogle ting".

I programmet, som kan ses på Dplay, spørger intervieweren:

- Det er der, hun får trigget dig, og det er der, det definitivt går galt, at du i stedet for at slå på dig selv, ender med at slå hende ihjel?

- Ja, svarer Peter Madsen.

Han fortæller dog ikke nærmere, hvordan hun blev dræbt.

- Jeg ved ikke, hvad der gjorde konkret, specifikt og fysiologisk, at Kim døde, siger Peter Madsen.

Det var i august 2017, at Kim Wall sejlede ud med Peter Madsen i ubåden "UC3 Nautilus".

Peter Madsen er siden i både by- og landsret idømt fængsel på livstid for at have dræbt Wall og for efterfølgende at have parteret liget og smidt det i havet. Han har i retten nægtet sig skyldig i drab.

Discovery Networks skriver i en pressemeddelelse, at journalisten Kristian Linnemann har haft mere end 20 timers telefonsamtale med Peter Madsen, som afsoner sin dom.

Peter Madsen har givet sin accept til, at lydoptagelserne med ham bliver brugt i programmet.

Ifølge Ekstra Bladet har Discovery Networks også rakt ud efter Kim Walls forældre for at give dem mulighed for at se programmet og komme til orde. Men det har de ikke ønsket.

/ritzau/