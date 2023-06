En ny plet ser ud til at være på vej til kvindemorderen Peter Madsens straffeattest.

Fredag formiddag vil livstidsfangen ved byretten i Nykøbing Falster stå tiltalt for ulovlig brevveksling.

Ifølge tiltalen har han tidligere i år sendt fire breve af sted fra Storstrøms Fængsel på Falster.

Derfor vil anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kræve ham idømt en bødestraf.

Det er på forhånd uvist, hvordan den 52-årige kvindemorder stiller sig til tiltalen.

Da B.T. torsdag spørger hans forsvarer, advokat Tobias Lundholm Stadarfeld Jensen, lyder svaret:

»Alt det bliver du klogere på i morgen.«

Det er kun syv måneder siden, at Peter Madsen sidst optrådte i retten i Nykøbing Falster.

Dengang drejede det sig om, hvilken erstatning der skulle tildeles til den fængselspsykolog, som ubådsmorderen brugte som gidsel til at true sig til kortvarigt at flygte fra Herstedvester Fængsel i 2020.

Det skete ved hjælp af et falsk bombebælte og en attrappistol, som han havde fremstillet på fængslets værksted.

Peter Madsen fik i 2018 opfyldt sit ønske om at blive overført til netop Herstedvester Fængsel fra Storstrøms Fængsel, efter at han en augustdag var blevet overfaldet i sin celle i det topmoderne fængsel af en voldsdømt medfange.

Efter hans fangeflugt fra Herstedvester Fængsel blev Peter Madsen igen overført til det nybyggede og topsikre Storstrøms Fængsel med 300 overvågningskameraer, stærk bevogtning og restriktive vilkår.

»Han afsoner nu under et meget restriktivt regime med meget ringe kontakt til andre sammenlignet med andre afsonere. Det gælder både i forhold til besøg, telefonsamtaler og brevveksling,« lød det i januar 2021 til B.T. fra Peter Madsens daværende advokat – Anders Larsen.

»Han er underlagt mange, mange restriktioner med den begrundelse, at der er risiko for flugt. I praksis må han faktisk ikke få besøg. Selv om han er gift, er også besøg i den forbindelse underlagt kraftige restriktioner,« tilføjede den daværende forsvarer.

Siden er Peter Madsen blevet skilt fra sin russiske kone.

Reglerne for livstidsafsonere som eksempelvis kvindemorderne Peter Madsen og Peter Lundin blev i februar sidste år strammet, så det blandt andet ikke længere er tilladt for livstidsfanger at skrive breve, ringe eller få besøg af personer, som de ikke havde kontakt med, før de blev varetægtsfængslet.

Stramningerne skete blandt andet med det udtrykkelige formål at begrænse livstidsfangernes datingliv, hvor eksempelvis Peter Madsen tidligere viste sig at have haft en hed brevveksling med en 17-årig pige.

Peter Madsen blev i 2018 idømt livsvarigt fængsel for i august 2017 at have mishandlet og dræbt den svenske journalist Kim Wall i sin hjemmebyggede ubåd.

Hun blev 30 år.