Kriminalteknikere har fundet sæd i de underbukser, som Peter Madsen havde på, da ubåd sank.

København. Specialanklager Jakob Buch-Jepsen fremlægger torsdag helt nye oplysninger i sagen mod ubådsbyggeren Peter Madsen, som er anklaget for at have begået et seksuelt drab på den svenske journalist Kim Wall.

Det drejer sig blandt andet om de tekniske undersøgelser af Kim Walls torso, som blev foretaget, efter at torsoen blev fundet den 21. august. Også tekniske undersøgelser af andre spor fra ubåden bliver lagt frem.

Der er ikke spor af dna fra Peter Madsen på eller i torsoen, fortæller Buch-Jepsen.

- Men der er fundet spor af sædvæske i de underbukser, som blev sikret fra Peter Madsen efter anholdelsen.

De oplysninger kan være vigtige, netop fordi drabet ifølge anklagemyndigheden har haft et seksuelt motiv. Det seksuelle overgreb består dog ikke af samleje eller lignende, men i en voldsom mishandling af Kim Walls underliv.

Peter Madsen er anklaget for under en sejlads i ubåden "UC3 Nautilus" efter "forudgående planlægning", som det hedder i anklageskriftet, at have mishandlet Kim Wall seksuelt og for efterfølgende at have dræbt hende.

Et andet biologisk spor fra sagen er en blodplet, som Peter Madsen havde på næsen, da han blev bragt ind til en såkaldt personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut efter anholdelsen 10. august.

Det blod har vist sigt at stamme fra Kim Wall. Den oplysning har dog allerede været fremme offentligt, idet det blev fremlagt under et tidligere retsmøde.

Jakob Buch-Jepsen fremlægger onsdag også oplysninger om den sav, som Peter Madsen brugte, da han parterede Kim Walls lig. Der er tale om en fukssvans med orange greb.

Netop sådan en sav havde Madsen normalt til at hænge i sit værksted. Den hang der, så sent som fem timer før Madsen og Wall stævnede ud fra Refshaleøen.

Der er optagelser fra et filmhold, som filmede fra Madsens værksted den dag. Og på et andet billede fra værkstedet - et billede fra 10. april - ser man også den orange sav hænge på væggen.

Noget kunne altså tyde på, at Madsen havde taget saven med netop til sejladsen med Wall. Det er formentlig det, som anklageren vil vise.

I anklageskriftet står der, at drabet på Wall var planlagt, og detaljen omkring saven vil formentlig være noget, som anklageren vil lægge vægt på i den forbindelse.

Det vil dog først vise sig hen i april, når bevisførelsen er slut, og anklager og forsvarer skal komme med de afsluttende bemærkninger i sagen. Dommen ventes i slutningen af april.

/ritzau/