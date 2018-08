Den drabsdømte Peter Madsen er blevet flyttet til Herstedvester Fængsel i Albertslund efter et overfald.

Albertslund. Peter Madsen, der er dømt for drabet på Kim Wall, har flyttet fængsel. Det sker, knap tre uger efter at han blev overfaldet af en medfange. Overfaldet skete i Storstrøm Fængsel på Falster.

Det er Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, der deler adresseflytningen med Ekstra Bladet.

- Han er rykket til Herstedvester, siger hun til avisen.

Hald Engmark ønsker ikke at uddybe over for Ekstra Bladet, hvornår Madsen blev flyttet til fængslet, som ligger i Albertslund.

Hendes klient har længe ønsket at blive flyttet til netop Herstedvester, og for knap to uger siden bekræftede Kriminalforsorgen, at der var truffet en afgørelse i sagen.

- Det kommer til at ske, når der er en plads ledig, sagde Hald Engmark dengang.

Herstedvester Fængsel - tidligere kendt som Anstalten ved Herstedvester - er en specialinstitution med erfaring i blandt andet behandling af seksualforbrydere og farlige personer.

Det har i øvrigt ry for at være et mere sikkert sted for personer, der er dømt for kriminalitet, som ikke er velset blandt medfangerne i landets øvrige fængsler, eksempelvis voldtægt og pædofili.

Klientellet i Herstedvester tæller en del af den slags fanger, og de lader i højere grad hinanden være i fred.

Det var 8. august, at den drabsdømte blev overfaldet af en 18-årig medindsat. Medfangen slog ham i ansigtet, så Madsen fik skader og kortvarigt måtte til behandling på hospitalet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vurderede sagen til at være i den forholdsvis milde ende.

Ved grove overfald vil anklagemyndigheden normalt kræve overfaldsmanden varetægtsfængslet, men det skete ikke i forbindelse med overfaldet på Peter Madsen.

Anklageskriftet mod den unge medindsatte er endnu ikke lavet, og sagen er ikke berammet i retten, skriver Ekstra Bladet.

Peter Madsen blev tidligere på året kendt skyldig i og idømt fængsel på livstid for at have mishandlet og dræbt den svenske journalist Kim Wall i august sidste år.

Han nægtede sig skyldig i drabet, men han valgte at acceptere rettens afgørelse om skyldsspørgsmålet. Til gengæld har han anket straffens længe. Den vil han have sat ned.

Ankesagen begynder i Østre Landsret 5. september.

