Peter Madsen har fået sit ønske om overflytning fra Storstrøm Fængsel til Herstedvester Fængsel godkendt.

'Jeg modtog i går besked om, at der nu er truffet en afg (afgørelse, red.) om flytning. Det kommer til at ske, når der er en plads ledig,' skriver Peter Madsens forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, til B.T. i en sms.

Peter Madsen blev overfaldet i Storstrøm Fængsel sidste onsdag, og to dage efter oplyste Betina Hald Engmark til B.T., at hun gennem længere tid havde forsøgt at få den livstidsdømte fange overflyttet til Herstedvester Fængsel, hvor han hellere vil afsone de mange år.

Anstalten ved Herstedvester. Foto: Maria Hedegaard

Mens Storstrøm Fængsel, hvor Peter Madsen har afsonet sin livstidsdom indtil nu, er et almindeligt, lukket fængsel - som B.T. tidligere har beskrevet et af Danmarks mest moderne - med plads til 250 fanger, er Herstedvester Fængsel en helt anden type fængsel. Den tidligere Anstalten ved Herstedvester er Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte. Her sidder nogle af Danmarks mest hårdkogte kriminelle.

Mange af de 150 indsatte i Herstedvester lider af forstyrrelser i personlighed og adfærd og modtager derfor næsten alle psykiatrisk, psykologisk eller sexologisk behandling under afsoningen, der for de flestes vedkommende er ganske lang. De indsatte sidder typisk fængslet for nogle af de groveste forbrydelser såsom drab, grov vold, voldtægt eller anden sædelighedskriminalitet. 95 procent af de indsatte er mænd.

