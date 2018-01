I bunden af artiklen kan du læse BTs livedækning af politiets pressemøde tidligere tirsdag.



Peter Madsen nægter sig fortsat skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Det fortæller den danske ubådsejers advokat til TV 2, efter hun har besøgt Peter Madsen i fængslet.

Peter Madsens advokat, Betina Hald Engmark, siger til mediet, at »hans stillingtagen er uændret.«

Til DR uddyber Betina Hald Engmark:

»Vi har snakket om anklageskriftet, som jo ikke kommer helt bag på os. Det er ikke fordi, der er nogle store nye ting i det for os. Hans stillingtagen er fortsat den samme. Han nægter sig stadigvæk skyldig i drab og han nægter sig bestemt også skyldig i anden kønslig omgængelse end samleje,« fortæller Betina Hald Engmark, der også kan berette, at Peter Madsen 'ikke syntes, det var rart at få oplyst, hvad det var, anklagemyndigheden går efter, hvad strafpåstanden er'.

Udmeldingen fra Peter Madsens side kommer efter, politiet tirsdag fremlagde anklagerne mod den danske opfinder i forbindelse med drabet på Kim Wall sidste år.

Egnet til straf

I en længere pressemeddelelse tirsdag beskrev Københavns Politi, at man søger fængsel på livstid til Peter Madsen, som man ønsker dømt for drabet på Kim Wall. Alternativt ønsker man forvaring.

LÆS OGSÅ: Forvarsadvokater er overraskede over tiltale: 'Peter Madsen får ikke livstid'

Tirsdag fik Peter Madsen overrakt anklageskriftet i sagen i Vestre Fængsel, hvor han sidder fængslet for tiden. Politiet arbejder med den teori, at drabet på Kim Wall var planlagt og forberedt.

På et pressemøde tirsdag ønskede specialanklager Jakob Buch-Jepsen ikke at gå i detaljer med det materiale, som angiveligt understøtter påstanden om, at drabet på den svenske journalist Kim Wall var forberedt.

»Man er nået frem til, at han er strafegnet,« siger Jakob Buch-Jepsen om en erklæring fra Retslægerådet.

Anbefales i forvaring, hvis dømt

Såvel Retslægerådet som Retspsykiatrisk Klinik har efter en mentalundersøgelse anbefalet, at Peter Madsen dømmes til forvaring, såfremt byretten finder ham skyldig.

Forvaring er en særlig sanktion, som reserveres til de personer, som vurderes til at være farlige overfor andre mennesker. Indespærringen er på ubestemt tid.



LÆS OGSÅ: Politiet om Raket-Madsen - han er farlig for andre mennesker

Erklæringen fra Retslægerådet lå klar mandag, og derefter blev anklageskriftet udfærdiget.

I den kommende retssag, der begynder 8. marts, vil anklagemyndigheden dog først og fremmest gå efter fængsel på livstid.

Peter Madsen har tidligere erklæret sig skyldig i usømmelig omgang med lig i forbindelse med parteringen af Kim Walls lig.



Genoplev tirsdagens LIVE-blog herunder: