Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det blev en kort omgang for den drabsdømte Peter Madsen, der torsdag skulle møde op i Retten i Nykøbing Falster.

Det skriver Folketidende.

Årsagen til retsmødet finder man tilbage i 2020, hvor Peter Madsen forsøgte sig med et vildt flugt forsøg fra Herstedvester Fængsel, hvor han afsonede sin livstidsdom for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

En dom han i dag afsoner i Stortstrøm Fængsel.

Under flugtforsøget truede Peter Madsen en psykolog med en attrappistol og tvang sig adgang til friheden.

Han nåede kun at være på fri fod i fem minutter, inden han blev anholdt igen.

Psykologen er allerede blevet tildelt en erstatning på knap 20.000 kroner for episoden.

Civilstyrelsen mente dog, at psykologen skulle have 2600 kroner mere i erstatning, og der var drabsdømte Peter Madsen uenig i, og derfor skulle han altså i dag møde op ved Retten i Nykøbing Falster.

Men det blev altså en kort omgang, selvom Peter Madsen var uenig i beløbet. Han synes nemlig, at det burde have været højere.

»Jeg synes faktisk, at hun skulle have en endnu større erstatning,« sagde Peter Madsen ifølge lokalmediet og fortalte samtidig, at han gerne ville betale de 2600 kroner.

Da der ikke var rejst et krav om et højere beløb, kunne Madsens forslag om højere erstatning ikke imødekommes, og derfor sluttede hele seancen, der var under opsyn af et stort antal politibetjente, efter 10 minutter.