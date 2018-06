Kim Walls drabsmand har byttet sin celle i Vestre Fængsel ud med en celle i Storstrøm Fængsel på Falster. Det skriver Ekstra Bladet.

Mens kvindemorderen Peter Madsen venter på sin ankesag, kan han benytte de mange faciliteter i Danmarks nye superfængsel. Det vakte international opsigt, da justitsminister Søren Pape Poulsen sidste år åbnede Storstrøm Fængsel i Nørre Anslev. Fængslet, der har kostet en milliard kroner, blev af udenlandske medier omtalt som »et luksusfængsel« og sammenlignet med et universitetskollegie.

De indsatte bor på 12,8 kvadratmeter store fængselsceller. Hver celle har et 22 tommer tv, køleskab, et langt vindue, garderobe samt eget toilet. Cellerne er samlet i boenheder, der består af mellem fire og syv celler omkring et opholdsområde med fælleskøkken. Der laver de indsatte selv deres mad, og de kan være i selskab med andre.

Cellerne i Storstrøm Fængsel er på 12,5 kvadratmeter og har eget toilet og bad (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017). Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er værksteder, hvor de indsatte kan arbejde med træ, metal eller maling. Når arbejdsdagen er omme, kan de dyrke sport på de udendørs sportsbaner eller i den indendørs gymnastiksal, der er dekoreret med et vægmaleri af den berømte kunstner John Kørner. Samme kunstner har også udsmykket Kronprinsparrets residenspalæ Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Ambitionen er, at Storstrøm Fængsel skal være verdens mest humane fængsel. Erfaringer viser, at risikoen for gentagelseskriminalitet falder, hvis rammerne for afsoning forbedres.

Kunstneren John Kørner har dekoreret gymnastiksalen, hvor der er både håndboldmål og basketkurve. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Selvom rammerne er pæne er miljøet i Storstrøm Fængsel benhårdt. Peter Madsen bor under samme tag som medlemmer af den voldelige bande Loyal To Familia. I sidste måned blev en fængselsbetjent overfaldet på bandeafdelingen af en indsat, der slog ham gentagne gange i hovedet med en dåse tun, der var lagt ned i en sok.

Kunstneren Claus Carstensen har lavet denne skulptur, der pryder fængselsgården. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Kvindemordere som Peter Madsen kan være i fare for at blive overfaldet af andre fanger, og derfor afsoner denne type af indsatte ofte i Herstedvester. Storstrøm Fængsel er dog indrettet på en særlig måde, der giver mulighed for at adskille indsatte helt ned til grupper på fire, så fængslet kan tage imod og håndtere alle typer indsatte.

»Vi kan rumme stort set alle. Vi vil både skulle have livstids- og forvaringsdømte. Men det er ikke at sidestille med Herstedvester. De, som man vurderer, ikke kan profitere af den behandling, Herstedvester kan give, sætter man ud på andre institutioner,« siger institutionschef Michael Gjørup til Ekstra Bladet. Han udtaler sig dog kun generelt og ikke om Peter Madsens afsoningsforhold.

Udendørs idrætsfaciliteter i Storstrøm Fængsel. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Fængslet rummer også besøgsrum med borde, stole og en sofa. De indsatte har ret til mindst en times ukontrolleret besøg om ugen og de kan have op til 10 personer på sin besøgsliste. For nyligt fik Peter Madsen ophævet sin besøgs- og brevkontrol, hvilket betyder, at han nu kan modtage breve, uden at politiet læser dem, og kan modtage besøg, som ikke er overvågede.

Kapellet i Storstrøm Fængsel. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Allerede under sin varetægtsfængsling viste Peter Madsen sig som en flittig brevskribent - særligt med kvindelige modtagere.

Ankesagen er berammet til 5., 12., og 14. september. Her skal Østre Landsret tage stilling til, om Peter Madsen skal have nedsat sin straf.