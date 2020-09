To år efter at have modtaget sin endelige dom på livsvarigt fængsel anerkender Peter Madsen nu et af de centrale beviser i sagen mod ham.

Det sker i tredje afsnit af Discovery Networks dokumentarserie 'De hemmelige optagelser'.

I en række båndede telefonsamtaler med journalisten Kristian Linnemann har Peter Madsen erkendt drabet på journalisten Kim Wall, som han ellers i retten nægtede at have begået.

»Der er ikke noget med, hvis skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begik forbrydelsen. Det er alt sammen min skyld,« sagde han i første program.

Under retssagen havde piben en anden lyd. Dengang forklarede Peter Madsen, at Kim Wall døde som følge af en ulykke, og at han valgte at give hende en begravelse til søs.

For at få Peter Madsen dømt for drab, tegnede anklager Jakob Buch-Jepsen et billede af ham som en mand med en pervers interesse for død og lemlæstelse.

For at underbygge den påstand fremlagde anklageren nogle fund, som politiet havde gjort på Peter Madsens computere og harddiske. Der blev blandt andet fundet 146 tegnede billeder af mishandling og hængning af kvinder og 26 videosekvenser relateret til drab på kvinder – nogle animerede, andre autentiske. Derudover blev der fundet syv skrevne tekster om spidning af kvinder.

Noget af materialet fandtes som søgehistorik, andet som downloadet materiale, der blandt andet lå på en harddisk i hans raketværksted på Refshaleøen.

Under retssagen benægtede Peter Madsen at have downloadet materialet på harddisken. I stedet hævdede han, at materialet måtte tilhøre nogle af de unge praktikanter, der havde deres gang i værkstedet. Men nu erkender Peter Madsen for første gang, at snuff-filmene tilhørte ham.

»Det materiale var noget af mit,« erkender han i dokumentaren.

I retten viste anklageren adskillige videoer med meget stødende og voldeligt indhold. I dokumentaren fortæller Peter Madsen, at det var materiale, han fandt på helt almindelige sider på internettet, herunder på Facebook.

»Det var rimelig mainstream. Der var et nyhedsmedie, som jeg benyttede, som var fyldt med alle mulige klik, men som også havde den slags klik,« siger han til journalisten.

Præcis hvilke sider på internettet, materialet stammede fra, fortæller Peter Madsen ikke, men i dokumentaren beskriver han indholdet på harddisken således:

»Det var nogle grafiske fremstillinger af forskellige forfærdelige hændelser. Der var også nogle historiske billeder, som jeg havde... som jeg havde, fordi... at jeg havde det rigtig skidt inde i mig selv.«

I retten fremlagde Jakob Buch-Jepsen dokumentation for, at Peter Madsen fra sin mobiltelefon havde søgt på halsoverskæringsvideoen klokken 08.23 om morgenen 10. august 2017 – få timer inden han dræbte Kim Wall.

I retten bortforklarede Peter Madsen søgningen med, at han somme tider vågnede op om natten og søgte på den drabelige video.

»Jeg vågner om natten og er emotionel, jeg laver den der søgning og græder og lægger mig til at sove,« forklarede han.