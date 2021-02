Peter Madsen accepterer dom på fængsel i et år og ni måneder for fangeflugt.

Livstidsfangen Peter Madsen idømmes tirsdag ved Retten i Glostrup fængsel i et år og ni måneder for at flygte fra Herstedvester Fængsel.

Ved flugten holdt han en fængselspsykolog som gidsel, truede fængselsbetjente, forsøgte at kapre en bil og truede flere politifolk.

- Det er ualmindelig groft, hvad du har udsat andre mennesker for, og det er en ualmindelig grov overtrædelse, du har begået ved denne fangeflugt, lyder det fra dommer Martin Broms i forbindelse med domsafsigelsen.

Peter Madsen erkendte ved tirsdagens retsmøde sig skyldig i at planlægge og udføre sin flugt. Den foregik 20. oktober fra Herstedvester Fængsel i Albertslund.

Madsen var kun på fri fod i få minutter, inden politiet anholdt ham. Dog gik der et par timer, inden Madsen kunne køres væk fra stedet. Han var nemlig iført en bombeattrap, og politiet skulle først sikre, at der ikke var fare på færde.

Peter Madsen valgte efter tirsdagens domsafsigelse at acceptere rettens dom.

Anklager Rasmus Kim Petersen havde krævet en lidt strengere straf, nemlig to til to et halvt års fængsel. Forsvarer Anders Larsen mente, at en straf på halvandet års fængsel ville være passende.

Ud over fængselsstraffen skal Peter Madsen betale 19.672 kroner og 50 øre i erstatning til den fængselspsykolog, han holdt som gidsel i forbindelse med flugten.

/ritzau/