Betinna Brøns begik sit livs fejltagelse, da hun i 2011 giftede sig med en 12 år ældre seriemorder. Nu opfordrer hun Kriminalforsorgen til at forhindre andre kvinder i at begå samme fejl.

Giftelysten er stor i Herstedvester Fængsel, der huser landets værste mordere, pædofile og voldtægtsmænd. På ti år er 32 kvinder blevet gift bag fængslets grå mure. En af dem er 34-årige Betinna Brøns. I 2011 giftede hun sig med Peter Lundin, der afsoner en livstidsdom for at have dræbt og parteret Marianne Pedersen og hendes to sønner.

»Tænk at jeg har givet så meget af mig selv til en, der har gjort de ting. Jeg håber ikke, der er andre, der går den vej. Man tror ikke, det har en effekt på ens liv, men det har store konsekvenser, og når du indser det, er det som regel for sent,” siger Bettina Brøns til B.T.

Betinna Brøns var 24 år gammel, da hun sendte sit første brev til Peter Lundin. Hun havde skrevet en opgave om ham på Handelsskolen og var blevet nysgerrig efter at møde ham. Peter Lundin var hurtig til at svare tilbage, og snart sad hun alene med ham i et besøgslokale i Statsfængslet Østjylland.

»Der var ingen opsyn, og der blev ikke stillet nogen spørgsmål. Jeg skulle bare udfylde en anmodning om besøgstilladelse,« fortæller Betinna Brøns.

Den person, hun mødte under besøget, mindede på ingen måde om den seriemorder, hun havde læst om i avisartiklerne. Tværtimod:

»Jeg følte, jeg sad over for et normalt fungerende menneske. Der er altid flere sider af et menneske, men det er farligt at adskille mennesket fra forbrydelsen. Man må aldrig smide forbrydelsen i en kasse og gemme den væk. Den skal altid være fremme, når vi taler om så grove forbrydelser« siger Bettina Brøns.

Da Peter Lundin i sensommeren 2009 blev overflyttet til Herstedvester Fængsel ved Albertslund skrev han til hende igen. I 2010 blev hun kæreste med morderen. Besøgene fandt sted i fængslets besøgslejligheder.

»Jeg havde en samtale på ti minutter med en psykolog, hvor Peter Lundin var til stede. Han spurgte, om jeg var klar over, hvad han var dømt for, og det svarede jeg bare ja til,« siger Betinna Brøns.

Fakta Fakta: Lundins kvinder I 1993 blev Peter Lundin idømt 20 års fængsel for at slå sin mor ihjel i USA i 1991. Dommen blev senere ændret til 15 års fængsel.

I 1996 blev Lundin gift med Tina, der havde set ham i TV2-udsendelsen: »Drømmen om Amerika.«

I 2001 blev Peter Lundin idømt fængsel på livstid for drabet på Marianne Pedersen og hendes sønner Brian og Dennis.



I 2008 giftede Peter Lundin sig med Mariann Poulsen i Statsfængslet Østjylland. Hun søgte skilsmisse efter 11 dage.

I 2011 giftede Peter Lundin sig med Betinna Brøns. Ægteskabet varede i seks år. Parret har en søn sammen.

På få måneder gik hun fra at besøge ham fem timer om måneden til at tilbringe 47 timer om måneden alene med Peter Lundin i besøgslejligheden.

I 2011 blev parret gift ved en borgerlig vielse, der blev forestået af en repræsentant fra Albertslund Kommune. En reception blev holdt i fængslets kirke, hvor Peter Lundins far, en fælles bekendt og fængselspræsten deltog. Ægteskabet blev et mareridt for Betinna Brøns. Hendes ægtemand krævede konstante besøg og havde store humørudsving.

»Alt i mit liv kom til at handle om at holde ham glad. For hvis han var glad, fik jeg fred,« fortæller Betinna Brøns.

Hun tager selv ansvaret for sin beslutning om at gifte sig med seriemorderen, men hun mener, at Kriminalforsorgen burde have stillet flere forhindringer op:

»Det er ikke Kriminalforsorgens ansvar at passe på de sårbare kvinder, men at besøge og indlede forhold til livstidsdømte mordere er altså for nemt. Kvinder, der gør den slags, er ikke dumme. De har nok nærmere en empati, som ligger uden for normalen. De befinder sig i en yderst sårbar situation, når de vælger at tage et så voldsomt skridt. Det, der skal til, er en begrænsning i muligheden for besøg. Det mindsker chancen for, at kvinder kan blive udnyttet af livstidsdømte mordere,« siger Betinna Brøns.

Én gang ringede sikkerhedschefen i Herstedvester til hende på vej til et besøg.

»Under en telefonaflytning havde de hørt, at vi skændtes voldsomt. Han spurgte, om jeg følte mig sikker sammen med Peter, og det svarede jeg bare ja til,« fortæller Betinna Brøns.

Forholdet til Lundin kom til at fylde alt, og hun blev isoleret fra sin familie.

»Jeg var inde i en boble, og jeg kunne ikke finde ud. Jeg prøvede i mange år at komme ud af forholdet, men frygten for ham holdt mig i skak. Alt i min hverdag drejede sig om at besøge ham. Hvis man er pårørende til en kvinde i den situation, er det vigtigt, man bliver i deres liv. Isoleringen medfører blot, at man ikke ser anden mulighed end at blive hos manden« fortæller Bettina Brøns.

Da hun fik en søn med Lundin, skiftede hendes fokus, og efter seks års ægteskab blev Betinna Brøns skilt fra Lundin i 3. oktober 2017. Hun har i dag fuld forældremyndighed over deres i dag fire år gamle fælles søn, og Ankenævnet har nægtet Peter Lundin samkvemsret med sønnen. Betinna Brøns nåede at tilbringe ni år af sit liv sammen med Peter Lundin.