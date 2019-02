Livstidsfangen Peter Lundin er blevet idømt 30 dages fængsel for at stikke en medfange to lussinger. Statskassen betaler sagens omkostninger.

Med fire drab og partering på samvittigheden har Peter Lundin et af landets mest blodige synderegister.

Og nu har han også fået en dom for overtrædelse af den milde voldsparagraf 244.

Det skete ved et retsmøde, der blev afholdt uden pressens tilstedeværelse 18. marts sidste år.

Her blev Peter Lundin - der har skiftet navn til Thomas Kristian Olesen - idømt en tillægsstraf på 30 dage for at uddele to lussinger til en medfange.

Lussingerne faldt under en gårdtur 20. juni 2016 kl. 17.15 i Anstalten ved Herstedvester i Albertslund.

Ifølge dombogen gik seriemorderen hen til en medindsat og slog ham to gange med flad hånd.

Anstalten ved Herstedvester. Foto: ERIK LUNTANG Vis mere Anstalten ved Herstedvester. Foto: ERIK LUNTANG

Den forurettede forklarede i retten, at han sad stille og roligt på en bænk sammen med nogle andre indsatte. Lundin kom hen til ham, stillede sig helt tæt op ad ham og gav ham to lussinger. Det var ikke hårde lussinger, men det var helt klart lussinger.

Han erkendte at have sagt »hav en god aften«, men det var til en af de andre indsatte.

I retten sagde Peter Lundin, at medfangen havde været provokerende, og at Lundin var nødt til at konfrontere ham.

Han tog derfor sin hånd op mod medfangens øre og i den forbindelse blev der fysisk kontakt mellem hans hånd og medfangens kind. Peter Lundin nægtede dog at have slået ham og sagde, at han blot aede ham på kinden. Det var kærligt ment.

Der blev ført syv vidner i sagen foruden den tiltalte. Blandt vidnerne var to fængselsbetjente, der overværede episoden.

De fortalte, at der helt klart var tale om lussinger, og at medfangen så overrasket ud, da slagene faldt.

To indsatte blev også ført som vidner i sagen, blandt andet en mand der afsoner en tidsubegrænset straf for seksuelle overgreb.

Af dombogen fremgår det, at det er staten og dermed skatteborgerne, der betaler for retssagen mod Peter Lundin.

»Uanset, at tiltalte er fundet skyldig i den rejste tiltale, skal statskassen betale sagens omkostninger. Retten har herved lagt vægt på blandt andet det af anklagemyndigheden anførte om, at den lange sagsbehandlingstid efter episoden den 20. juni 2016 ikke i det væsentlige kan tilskrives tiltaltes forhold,« står der i dombogen.

Den forurettede havde krævet 10.000 kroner plus renter i erstatning fra Peter Lundin, men retten fandt ikke grundlag for at tilkende ham erstatning.

Peter Lundin slog i 2000 sin daværende kæreste Marianne Pedersen og hendes to sønner Brian og Dennis ihjel i deres hus i Nørregårdsvej 26 i Rødovre. Ligene blev parteret og er aldrig blevet fundet.

Han afsoner en dom på livsvarigt fængsel, men har mulighed for at få domstolsprøvet en begæring om prøveløsladelse.

De længste livstidstraffe er blevet afsonet af politimorderen Palle Sørensen, der sad fængslet i 33 år og 8 måneder, børnemorderen Claus Berggren, der døde i fængsel efter 25 års afsoning, og rovmorderen Seth Sethsen, der fortsat afsoner en livstidsdom for mordet på en taxachauffør i 1985.