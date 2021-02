»Jeg er møghamrende vred, og jeg synes, det er så krænkende.«

Peter Kruse er ikke i tvivl, når han skal sætte ord på den oplevelse, han havde lørdag aften.

Eller oplevelse er måske så meget sagt, for hverken Peter Kruse eller hans familie var hjemme lørdag aften, da tre maskerede mænd på bare tre minutter brød ind i familiens hus i Skanderborg, tømte det for designermøbler og forlod stedet igen.

»Og det er jo på sin vis heldigt, at vi ikke var hjemme, men det er på alle måder bare ærgerligt og krænkende,« lyder det videre fra Peter Kruse.

På de bare tre minutter lykkedes det de tre maskerede mænd at stjæle to Arne Jacobsen Svane-stole samt en Wegner Bamsestol. Hertil smadrer tyvene ifølge Peter Kruse en PH-lampe, fordi den ene af dem »leger Tarzan« i lampen, ligesom de også ved selve indbruddet ødelagde husets terrassedør.

Men selvom alle de nævne ting rent økonomisk vil være dyre at erstatte, så er det alligevel ikke det, som gør Peter Kruse allermest sur.

For mellem alle designermøblerne valgte de tre indbrudstyve også at tage noget med sig, der tilhører hans lille datter.

»Jeg er simpelthen så snothamrende rasende over, at de synker så lavt og stjæler min datters tøjhund.«

Indbrudstyvene i Peter Kruses hjem filmet på overvågningen. Foto: Privatfoto Vis mere Indbrudstyvene i Peter Kruses hjem filmet på overvågningen. Foto: Privatfoto

Indbruddet skete, bare en uge efter at Peter Kruse og familien havde sat huset til salg. Derfor er han også overbevist om, at indbrudstyvene har siddet og kigget på boligannoncen og set, hvad de havde af møbler i hjemmet.

»Det er næsten givet, at det er tilfældet. Det er en uge siden, at huset kommer online hos mægleren, og jeg har aldrig tidligere haft indbrud,« siger han og tilføjer, at den korte tid, tyvene var om at stjæle tingene, også kunne pege i retning af, at de vidste, hvor tingene stod.

»Jeg har godt hørt, at de sidder og shopper rundt på boligmarkedet, men jeg har videoovervågning, så jeg følte mig rimelig sikker.«

Peter Kruse har nu udlovet en dusør på 10.000 kroner til den, der kan føre politiet på sporet af de tre indbrudstyve. Ikke fordi han regner med at få sine møbler og datterens tøjhund hjem igen, men i håbet om, at der kan blive sat en stopper for de tre indbrudstyve.

At indbrudstyve benytter sig af boligannoncer til at udvælge deres mål, er ikke et ukendt fænomen. Jesper Bøjgaard Madsen, der er politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, fortæller, at man har oplevet det før.

»Det en fremgangsmåde, som vi har set tidligere,« siger han og tilføjer:

»Og så er vi altid opmærksomme på, om et hus er til salg, når vi er ude til indbrud.«