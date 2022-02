»Da jeg stod der, kunne jeg mærke, at billederne vendte tilbage i mit hoved, og på et tidspunkt skulle jeg lige trække vejret en ekstra gang, ekstra dybt, og tage mig sammen,« fortæller Peter Nielsen.

I slutningen af sidste år indtog han talerstolen, da folk fra hele Norden var mødtes for at tale om et fælles problem: Vold og trusler mod taxachauffører.

Peter Nielsen, der i dag er faglig sekretær for transportgruppen i 3F Holbæk-Odsherred, kunne her bidrage med sine egne oplevelser og betragtninger.

For godt 12 år siden fik han kniven for struben, da to unge mænd besluttede sig for at røve ham, mens han sad bag taxarattet.

Den voldsomme oplevelse satte sig selvsagt i ham. Men den blev også en drivkraft.

Den drivkraft, der sidste år sendte ham på talerstolen under konferencen. Og den drivkraft, der har sendt ham ud til flere foredrag om problemet.

»Jeg var chauffør i små ti år og oplevede alt fra slag, at blive spyttet på, trusler … Alt, hvad man kan opleve, oplevede jeg. Og jeg er langtfra alene.«

Forleden blev en kendt dansk kok idømt 40 dages ubetinget fængsel for netop at have slået en taxachauffør.

Da dommen faldt, bemærkede retsformanden, at straffens størrelse også var et udtryk for, at det var netop en taxachauffør, der var sagens offer.

I straffeloven er der nemlig en særlig paragraf, der gør det muligt at skærpe straffen for vold, hvis den bliver udøvet mod folk, der er 'særligt udsatte' herfor. Heriblandt taxachauffører.

De to unge mænd, der overfaldt Peter Nielsen i sin tid, fik da også skærpet deres straffe. Loven er et udtryk for, at der altså er en bevidsthed om, at taxachauffører er ekstra udsatte, når de går på job.

Ingen ved dog, hvor stort problemet reelt er.

Der er nemlig nærmest ingen forskning på området, påpeger Jørn Hedengran, der er forhandlingssekretær i 3Fs Transportgruppe.

Han kan derfor kun henvise til en undersøgelse, der blev lavet blandt nordiske taxachauffører i 2017. Her svarede 60 procent af de 383 adspurgte, at de havde været udsat for vold eller trusler – eller begge dele.

Og så kan det godt være, der er en særlig lov, der tager hensyn til chaufføren, men:

»Problemet ved loven er, at den er nødvendig. Det er jo folk, der bare passer deres arbejde,« siger Jørn Hedengran.

Også hos Dansk Person Transport, der repræsenterer vognmændene, er man opmærksomme på problemet. Men heller ikke her har man nogen officielle tal.

Trine Wollenberg, som er vicedirektør og ansvarlig for taxisektoren, fortæller, at brancheorganisationen nok registrerer, når de får henvendelser om sager, men at langt de fleste sager ikke kommer til deres kendskab, fordi det jo oftest ikke er vognmændene selv, der står for skud.

»Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er et problem,« fastslår hun.

Hun tilføjer, at det har hjulpet, at taxachaufførerne ikke længere kører rundt med mange kontanter.

»Risikoen for at blive offer for røveri er altså mindsket, hvilket jo er positivt,« siger hun og tilføjer så:

»Det, der er negativt, er, at de oplever flere og flere kunder, der er påvirket af stoffer. Og stoffer gør det sværere at aflæse kunderne.«

Netop det at aflæse kunden er noget, chaufførerne lærer på den lovpligtige uddannelse. Her er konflikthåndtering simpelthen på skemaet.

Om uddannelserne i dag er gode nok til at forberede chaufførerne, er Peter Nielsen ikke så sikker på. Men det er ifølge ham heller ikke der, man bør starte. Først og fremmest skal problemet kortlægges.

»Mange taxachauffører er nogle hårde hunde. De tænker oftest, at det, de bliver udsat for, er småting. Og mange taler slet ikke om det.«

»Men det er vigtigt at tale om, fordi der er så mange ting, der ikke bliver registreret i branchen. Jeg ved, der er mange, der bliver udsat for trusler, dask, verbale overfald og lignende. Et overfald er ikke udelukkende voldsomt og fysisk.«

»Og det er vigtigt, at man som chauffør kan genkende et overfald, så man kan registrere det.«

Først, når man kender omfanget, kan man gøre noget ved det, mener han.

»Det er jo ikke rimeligt, at folk bliver udsat for de her ting, når de går på arbejde.«

I dag er det mange år, siden han selv sad bag rattet i en taxa. Men knivoverfaldet sidder stadig i ham, hvilket han fik at føle på talerstolen sidste år.

»Det er ikke ens betydende med, at jeg er bange. Men jeg tror, det vil følge mig resten af livet.«