Bladhuset på Rådhuspladsen skal have en straf, der kan mærkes, og som vil afholde andre fra i fremtiden at overtræde et forbud udstedt af retten - det gjorde JP/Politikens Hus tilbage i 2016, da Politiken optrykte bogen Syv år for PET, mener Politiets Efterretningstjeneste. (Arkivfoto) Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix