To videoer, som er dukket op efter drabet af dansk og norsk kvinde i Marokko, vurderes af PET som ægte.

To videoer, der angiveligt viser et kvindedrab i Marokko samt fire mænd sværge troskab til Islamisk Stat, tyder på at være ægte.

Det vurderer Politiets Efterretningstjeneste, PET.

- Der pågår forsat en efterforskning, og på baggrund af det nuværende materiale og de undersøgelser, som er gennemført, arbejder Rigspolitiet og PET ud fra en antagelse om, at de to omtalte videoer er ægte, skriver PET i en kommentar.

24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev mandag fundet dræbt i et populært vandreområde i Marokko. De to var på en månedlang ferie.

Efterfølgende har der på internettet floreret en video, som angiveligt viser drabet af den ene af de to kvinder.

En anden video skulle vise fire mistænkte for drabet sværge troskab til Islamisk Stat.

Mændene i videoen skulle ifølge marokkanske efterforskere være de samme fire, der er anholdt i sagen, skriver Reuters. En blev anholdt tirsdag, og de tre andre blev torsdag.

Efterforskere i Marokko er nået frem til, at videoen blev lavet i sidste uge før drabet på de to kvinder.

PET tilføjer i sin kommentar, at der ikke er noget, som tyder på, at videoerne ikke skulle være ægte.

Norges kriminalpoliti, Kripos, er tidligere fredag kommet med samme vurdering af drabsvideoen.

Ifølge Reuters har anklagemyndigheden i Marokko bekræftet, at videoen er ægte.

Fredag er yderligere ni personer blevet anholdt i sagen. Politiet mistænker dem for at være en del af kredsen omkring de fire hovedmistænkte.

Den marokkanske regering har betegnet drabene som en terrorhandling. Den vurdering er PET enig i.

Både dansk og norsk politi har sendt en betjent til Marokko. Det skal styrke samarbejdet på tværs af landene.

/ritzau/