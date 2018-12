PET undersøger en video, der viser fire mænd, som kan være identiske med de mistænkte i sagen om drabene i Marokko.

Det oplyser PET i en mail.

I videoen, som er blevet delt på det sociale medie Twitter, erklærer de fire mænd troskab til Islamisk Stat (IS).

'PET er bekendt med en video på de sociale medier, hvori fire personer, som kan være identiske med personer, der i Marokko er anholdt i forbindelse med drabet på to skandinaviske kvinder, sværger troskab til IS og dets leder foran et IS-flag. PET er sammen med Rigspolitiet i gang med at analysere videoen. PET kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere om videoens ægthed,' skriver efterretningstjenesten.

En video på nettet viser angiveligt de fire mistænkte i terrorsagen fra Marokko i færd med at sværge trosskab til terrorbevægelsen IS.

I videon erklærer mændene troskab til Islamisk Stats leder, Abu Bakr al-Baghdadi, under det, som ligner terrororganisationens sorte banner. En af mændene siger også på arabisk »Dette er for vores brødre i Hajin.« Den syriske by Hajin er en af de sidste byer, hvor IS fortsat kæmper.

Både dansk politi og det norske Kripos er ved at undersøge videoens ægthed, mens den marokkanske anklagemyndighed torsdag har bekræftet ægtheden af videoen.

»Det er noget vi må se på. Det er en bid blandt meget information som vi har fået ind i løbet af dagen,« siger Kripos kommunikationsrådgiver Axel Due til NRK.

De fire mænd er alle anholdt i forbindelse med dobbeltdrabet på de to skandinaviske kvinder, som var på vandretur i området.

Imlil, Marokko 2018. Billedet viser området, hvor Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen blev dræbt mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.

Efter turister mandag morgen fandt ligene af de to veninder ved en sti på bjerget Toubkal, har flere arrestationer fundet sted.

På baggrund af et ID-kort, som var blevet fundet nær gerningsstedet, blev en af de drabsmistænkte anholdt i et nabolag i Marrakech tirsdag.

Torsdag morgen klokken 06.30 blev de tre sidste mænd anholdt i en rutebus ved Bab Doukkala-pladsen på vej ud af byen.

Mændene havde forsøgt at skjule fire, store knive under busssæderne.

Politiet i Marokko har angiveligt beslaglagt følgende våben, pas og mobiler fra de anholdte.Foto: Marokkans politi / Kech24 / NTB scanpix

Familiemedlemmer til flere af de anholdte mænd fortæller, hvordan de gradvist blev mere religiøse og til sidst radikaliseret.

»Han havde ingen uddannelse og blev hjernevasket,« siger broren til en af de fire drabsmistænkte marokkanere.