Risikoen for et angreb på Stram Kurs-partilederen Rasmus Paludan er så høj, at han har fået forbud mod at demonstrere i hele København.

Det fremgår af et brev fra Københavns Politi, som Rasmus Paludan har lagt på sit partis Facebook-profil.

I brevet meddeler Københavns Politi, at Rasmus Paludan har midlertidigt forbud mod at afholde demonstrationer i København. Forbuddet bliver begrundet med, at afholdelse af demonstrationer i politikredsen vil udgøre en 'konkret og nærliggende fare for den offentlige fred.'

»Der er en specifik trussel imod Dem,« skriver Københavns Politi i brevet.

Rasmus Paludan bebudede tidligere på måneden, at han ville afholde 21 demonstrationer på Nørrebro i oktober, hvor han ville brænde koranen på Blågårds Plads. Københavns Politi gav i første omgang Paludan forbud mod at demonstrere på Nørrebro, men anviste et andet sted i byen, hvor demonstationerne kunne blive afholdt.

To demonstrationer førte 7. og 8. oktober til sammenstød mellem politi og demonstranter, og nu har Stram Kurs fået totalt demonstrationsforbud i København.

»Sideløbende med Deres kommunikation med politiet og Deres meddelelser og streaminger på åbne medier omkring Deres demonstrationsaktiviteter har den sikkerhedsmæssige situation i kredsen udviklet sig,« skriver Københavns Politi i brevet.

Af brevet fremgår det, at Politiets Efterretningstjeneste, PET, og Center for Terroranalyse, CTA, advarer om et muligt terrorangreb mod Rasmus Paludan.

»Der henvises i den forbindelse til den trusselsvurdering, som Københavns Politi har modtaget fra Politiets Efterretningstjeneste d.d. CTA vurderer, at terrortruslen mod Dem i øjeblikket er meget alvorlig. Det betyder, at der er en specifik trussel mod dem,« står der i brevet.

B.T. har vist brevet til Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste. Han vurderer, at terrortruslen er meget konkret, når politikredsen skriver, som de gør.

»Når de bruger den formulering, er truslen på det allerhøjeste niveau. Det kan kun forstås sådan, at PET har efterretninger om, at der er nogen, som har til hensigt at foretage et angreb mod Rasmus Paludan. De må have enten overvågning eller kilder i miljøet, som gør, at der er alvor i truslen,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Over for B.T. udtrykker Rasmus Paludan ærgrelse over, at han ikke har været i stand til at gennemføre sine 21 demonstrationer på Nørrebro, og at han ikke en eneste gang har fået lov til at brænde koranen på Blågårds Plads som planlagt.

»Det tager åbenbart ikke mange dage at demonstrere på Nørrebro, før nogen gerne vil dræbe en. Vi nåede at demonstrere én gang. De andre gange var ikke på Nørrebro, for det måtte vi ikke,« siger Rasmus Paludan.

Hvordan tolker du den forhøjede trusselsvurdering fra PET?

»Jeg tolker det sådan, at det er værre. At det ikke kun er mig, men også andre, der risikerer at blive slået ihjel.«

Over for B.T. bekræfter Københavns Politi, at Rasmus Paludan mandag og tirsdag har fået forbud mod at demonstrere i København, og at forbuddet er givet på baggrund af en konkret trussel imod ham.