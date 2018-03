Et større antal betjente er rykket ud i Nordsjælland, bekræfter talsmand.

Helsingør. Nordsjællands Politi er torsdag i gang med en større aktion, som skyldes en efterforskning, der sker i samarbejde med PET og Københavns Politi.

Det oplyser en talsmand for Nordsjællands Politi. Henriette Døssing ønsker dog torsdag ikke at gå i detaljer.

- Det er en aktion i forbindelse med en igangværende efterforskning, siger hun til Ritzau.

Hun ønsker ved 10-tiden ikke at svare på, om der er sket anholdelser. Heller ikke det eller de steder, som betjentene er sendt ud for at undersøge og ransage, ønsker hun umiddelbart at give oplysninger om.

Ifølge BT blev "20 større politibiler" set i Lyngby, hvor de kørte mod nord.

