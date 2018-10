Københavns Politi løfter sløret for PET's aktion i Tingbjerg i august. Sigtelser mod fire personer opgives.

København. Det var en mistanke om, at fire personer var ved at købe ind til fremstilling af sprængstof, som i august fik PET og politiet til at gå i aktion i Tingbjerg i København.

For få dage siden blev sigtelserne dog frafaldet. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for mistanken, oplyser Københavns Politi onsdag.

Siden anholdelserne i august har sagen været hemmeligholdt. Men onsdag oplyser politiet altså om baggrunden - og at sagen er blevet opgivet af anklagemyndigheden.

Mistanken skyldtes, at en privatperson havde bestilt en meget stor mængde brintoverilte. Hvis man vil fremstille sprængstof, kan brintoverilte indgå som et af ingredienserne.

Aktionen 17. august vakte opsigt. Et større antal tungt bevæbnede betjente rykkede nemlig ud i bydelen i forbindelse med anholdelser og ransagninger.

I første omgang blev tre personer dagen efter varetægtsfængslet bag lukkede døre, og den følgende dag var der et nyt grundlovsforhør med endnu en sigtet.

Samtlige fire blev dog løsladt 11. september, og 1. oktober besluttede anklagemyndigheden at frafalde sigtelserne om at ville fremstille sprængstof, oplyser Københavns Politi onsdag.

Dog er den ene fortsat sigtet for at have overtrådt våbenloven og står til en bøde, oplyses det.

Det er nemlig forbudt uden politiets tilladelse at ligge inde med store mængder brintoverilte med en høj koncentration.

Manden har fortalt, at han ville købe en mindre mængde brintoverilte til et lovligt formål, og det bekræftes af det firma, som stod for leverancen.

