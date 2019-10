PET gav firma dispensation. Det var okay at modtage 114.000 kroner i kontanter, selv om det er ulovligt.

Politiets Efterretningstjeneste var meget aktiv i kulissen og deltog i leverancen af avanceret udstyr til droner og af kameraer, så en mistænkt i en terrorsag kunne købe dem i to forskellige forretninger.

Det er kommet frem fredag i Københavns Byret. Her er den mistænkte en af de tre mænd, der nu sidder tiltalt for at have leveret droner, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Anklageskriftet drejer sig samlet set om over 40 tilfælde. En af mændene, der kaldes chaufføren, er tiltalt for otte indkøb.

To af disse angår handler for dels cirka 40.000 kroner og dels 114.000 kroner.

I begge tilfælde havde chaufføren opgivet at få fat i tingene, fremgår det af aflyttede telefonsamtaler og mails. Han havde ophævet begge handler.

Men manøvrer udført af PET betød, at de alligevel blev til noget.

Emnet optager tydeligvis chaufførens forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen. Han stiller mange spørgsmål til tre vidner fra to forskellige forretninger, som sælger de specielle varer.

I det skjulte havde PET et nært samarbejde til to direktører i det ene firma, som ligger i København. Den ene fortæller retten, at han en dag blev kørt til møde med PET på en parkeringsplads.

- Ville der være blevet solgt de dronekomponenter, hvis ikke PET havde taget dig ud på den parkeringsplads, spørger Michael Juul Eriksen.

- Det tror jeg ikke, for den handel er så speciel, svarer direktøren om salget af fem dronekomponenter af typen DJI A3 Pro.

- De sagde, det var meget vigtigt, at den handel blev kørt igennem. Enten gennem os eller et andet firma.

Chaufføren havde udset sig fem styk i en Hillerød-butik. Han havde betalt godt 40.000 kroner i kontanter, som han kom med i en frysepose. PET sørgede diskret for, at butikken kunne skaffe produkterne i det københavnske firma til en fordelagtig pris.

I en rapport fra PET, som først er udleveret til forsvarerne i denne uge, står der, at PET kunne levere de efterspurgte komponenter.

Det skete i slutningen af 2016. I juli det følgende år var PET også med, da chaufføren havde bedt det københavnske firma om at skaffe seks termiske kameraer.

De er af amerikansk fabrikat, og USA's regering kræver en erklæring om slutbrugeren, når det gælder den mest avancerede type. Ved dette krav stejlede chaufføren og annullerede orden.

- Vi retter henvendelse til PET, og så bliver vi instrueret om at lade handlen gå igennem alligevel, forklarer den ene direktør.

Betalingen var 114.000 kroner i kontanter. Det er ulovligt og strider imod reglerne om hvidvask at modtage så mange kontanter. Men PET's juridiske afdeling gav firmaet grønt lys, oplyser vidnet.

De to direktører fortæller, at de har haft henholdsvis cirka 10 og 15 møder med PET. De har ikke fået penge eller er blevet lovet noget, siger de.

- De har lovet mig en kop, hvor der står PET på, men jeg tror ikke, at jeg får den kop, siger den ene.

Ved det næste retsmøde i sagen afhøres to PET-medarbejdere om efterforskningen.

De tre tiltalte nægter sig skyldige. Dommen ventes til november.

/ritzau/