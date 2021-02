Fredag klokken 11 afholdes pressemøde i mørkelagt sag, hvor 13 personer i Danmark er varetægtsfængslet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) afholder pressemøde fredag klokken 11 i en stor terrorsag, hvor 13 personer er varetægtsfængslet i Danmark.

Det oplyser PET's pressevagt til Ritzau.

Pressemødet finder sted i PET's hovedkvarter i Søborg.

Tidligt fredag morgen er seks personer blevet fængslet i sagen efter et grundlovsforhør, som begyndte torsdag aften.

Det fortæller vagtchef Thomas Hartmann fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I forvejen var syv personer blevet sigtet og varetægtsfængslet i sagen for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror.

De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller at have medvirket hertil.

Fængslingerne følger efter en større politiaktion på Sjælland sidste weekend, som PET gennemførte i tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi.

/ritzau/