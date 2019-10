Forsvarere fik ikke mulighed for at stille spørgsmål til vidne, hvis udsagn anklagere vil bruge i sag om IS.

To medarbejdere i Politiets Efterretningstjeneste rejste i sommer til Syrien for at afhøre en Islamisk Stat-kriger, der er frihedsberøvet i et fængsel i den nordlige del af landet.

Afhøringen foregik på engelsk og varede i godt tre timer. Nu vil anklagemyndigheden bruge materialet som bevis i en sag, hvor tre mænd er tiltalt for at sende droner og andet udstyr til Islamisk Stat.

Men det mødes af en klar protest fra de tiltaltes forsvarere fredag i Københavns Byret. Den afhørte er angiveligt svoger til en af de tiltalte, og det er dennes forsvarer, der fører an i indsigelsen. IS-medlemmets forklaring kan ikke bare tages for gode varer, for han kan have følt sig presset, lyder det.

- Han har en interesse i at gøre sig nyttig i håb om at komme væk fra de ganske forfærdelige forhold, han sidder under, siger advokat Michael Juul Eriksen.

- Det er ikke en speciel positiv ting, at man har kæmpet mod de personer, der nu er ens fangevogtere, bemærker han.

De tiltaltes forsvarere har ikke kunnet stille spørgsmål til vidnet, hvilket ellers er helt afgørende af hensyn til retssikkerheden, fastslår advokaten. Og forsvarerne fik heller ikke mulighed for at komme med på rejsen til Syrien.

Michael Juul Eriksen anerkender, at det var vanskeligt for PET at komme ind i det nordlige Syrien. Men danske myndigheder kunne sende en iPhone ind i fængslet, så afhøringen kan foretages via Skype til byretten, foreslår han.

I juli, da PET-folkene kom ind i fængslet med videoudstyr, var der kampe i området. Fængslet styres formentlig af den kurdiske YPG-milits, oplyser senioranklager Kristian Kirk.

Han beder retten om at gøre en undtagelse fra hovedreglen i retsplejeloven om, at politirapporter ikke bør fremlægges i retten. Realistisk er der ikke andre muligheder end at afspille videooptagelsen i retten og læse oversættelsen.

- Vi kan ikke sende en delegation til Syrien igen, siger Kristian Kirk i sin appel til de tre dommere.

- Vi vil aldrig nogensinde kunne afhøre dette vidne i retten, siger han.

Dommerne træffer afgørelse i næste uge.

