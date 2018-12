Politiets Efterretningstjeneste (PET) regner dobbeltdrabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland for terror. Samtidig formoder efterretningstjenesten at en brutal henrettelsesvideo optaget af gerningsmændene er ægte.

»I sagen om drabene på den danske og den norske kvinde i Marokko, har den marokkanske regering karakteriseret drabene som en terrorhandling. Dette er en vurdering, som PET på det foreliggende grundlag er enig i,« skriver PET i en pressemeddelelse.

En brutal video begyndte onsdag at cirkulere på internettet. Videoen blev blandt andet lagt op på ofrenes åbne facebookprofiler.

Videoen viser en mand der d

»Der pågår forsat en efterforskning, og på baggrund af det nuværende materiale og de undersøgelser, som er gennemført, arbejder Rigspolitiet og PET ud fra en antagelse om, at de to omtalte videoer er ægte. De tekniske analyser er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, men der er ikke noget som tyder på, at videoerne ikke skulle være ægte,« skriver PET.

Efterretningstjenesten oplyser, at de har et tæt samarbejde med de marokkanske myndigheder.

De marokkanske myndigheder efterforsker fortsat sagen i mod de anholdte personer. PET og Rigspolitiet er tæt konktakt med de marokkanske myndigheder.”