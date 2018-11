Hvis et forbud i dag skulle nedlægges mod PET-bog, skulle det gribes anderledes an, siger PET-chef.

Da PET i 2016 fik nedlagt et forbud mod at bringe den omstridte bog "Syv år for PET", var efterretningstjenesten interesseret i, at forbuddet skulle ramme så bredt som muligt.

Det fortæller Finn Borch Andersen, der er chef i PET, i Københavns Byret. Her er mandag begyndt en sag, som PET har anlagt mod JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen.

PET mener, at Christian Jensen og bladhuset skal straffes for 9. oktober 2016 at bringe bogen i søndagsudgaven af Politiken, da der var nedlagt forbud mod, at bladhuset måtte bringe bogen.

Christian Jensen er som ansvarshavende redaktør ansvarlig for, hvad der står i Politiken, men han mener ikke, at han kan straffes, da forbuddet ikke var rettet mod ham, men mod bladhuset.

Finn Borch Andersen bliver i retten spurgt til, hvorfor forbuddet blev rettet mod bladhuset.

Martin Dahl Pedersen, der er advokat for JP/Politikens Hus, vil vide, hvorfor forbuddet ikke gik specifikt mod Ekstra Bladets redaktør, da det var den avis, der i medierne havde varslet, at den ville offentliggøre dele af bogen.

- Det var klart, at vi i løbet af fredag og lørdag oplevede, at det bredte sig. Derfor var vi interesserede i at sikre, at forbuddet fik så bred en virkning som overhovedet muligt, siger Finn Borch Andersen.

PET-chefen fortæller dog også, at efterretningstjenesten i dag ville have rettet forbuddet anderledes, end man gjorde dengang. Det skyldes en afgørelse fra Højesteret sidste år.

Her blåstemplede retten forbuddet, men sagde samtidig, at lignende forbud i fremtiden bør rettes mod den ansvarshavende chefredaktør.

- Jeg har læst Højesterets kendelse, og jeg tror, at det jeg ville gå med livrem og seler og adressere JP/Politikens Hus og de ansvarshavende redaktører, siger Finn Borch Andersen.

Sagen mod Christian Jensen og bladhuset er ikke den eneste udløber af den omstridte bog, hvor den tidligere PET-chef Jakob Scharf fortæller om sager fra tiden i efterretningstjenesten.

I en anden retssal i Københavns Byret mandag sidder Jakob Scharf anklaget. Her er der rejst en straffesag imod ham, hvor han er tiltalt for at overtræde sin tavshedspligt flere steder i bogen. Det nægter han dog.

