Måske har PET-chefer lært at beherske nogle hemmelige signaler.

Men for almindelige tilskuere var gensynsglæden ikke ligefrem iøjnespringende, da den nuværende chef for Politiets Efterretningstjeneste - Finn Borch Andersen - mandag morgen ankom til retssal 41 i Københavns Byret.

Netop på det tidspunkt havde den tidligere PET-chef Jakob Scarf, der er tiltalt for at have røbet fortrolige informationer fra sin tid som øverste PET-chef, behændigt sørget for at være gået op for at hente vand, så Finn Borch Andersen først måtte hilse på Scharfs forsvarer og en assistent. Men derefter var det uundgåeligt - de to PET-koryfæer måtte give hinanden hånden foran det samlede pressekorps, der allerede var på plads.

»Uanset hvad,« lød det med et kun let anstrengt smil fra Finn Borch Andersen, da han rakte hånden frem til Jakob Scharf, som straks svarede med et 'Hej',

Og herefter var der ellers rungende tavshed i godt en halv snes minutter, indtil domsmandsretten kom ind og tredje retsdag kunne begynde.

52-årige Jakob Scharf er tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt 28 gange i den omstridte bog 'Syv år for PET', der udkom i oktober 2016.

I bogen fortæller den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste om nogle af de oplevelser, som han i knap syv år fra maj 2007 til udgangen af 2013 havde som øverste chef i PET.

Det sker med udgangspunkt i en række af de terror-sager, som PET i den periode beskæftigede sig med.

Ifølge anklagemyndigheden har Jakob Scharf ved at videregive fortrolige oplysninger om de konkrete operationer skadet statens sikkerhed og forholdet til fremmede tjenester - blandt andet ved at afsløre PET's arbejdsmetoder og bringe vidner i fare.

Jakob Scharf nægter sig dog skyldig, men har foreløbig ikke ønsket at lade sig afhøre af politiet under den indledende efterforskning af den opsigtsvækkende sag. Ifølge hans forsvarer, advokat Lars Kjeldsen, skyldes det ikke mindst, at han har opfordret sin klient til at tie, indtil anklagerne var blevet præciseret, og indtil den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen havde afgivet forklaring i vidnestolen i Københavns Byret.

Det skete så mandag formiddag, hvor PET's nuværende chef oplyste, at efterretningstjenesten i efteråret 2016 blev 'meget, meget fokuserede' på Jakob Scharfs bog, da man erfarede, at den var på vej.

Særligt fordi bogens foromtale antydede, at den ville løfte sløret for hidtil hemmeligholdte operationer og hvordan PET hvervede kilder.

»Det er retten her, der skal vurdere, hvad der er strafbart. Men i vores overvejelser indgik blandt andet, at bogen ville blive markedsført ved, at det var en tidligere PET-chef, der ville åbne sløret for noget af det, som ligger nede i kernen af det, som vi beskytter. Vi var godt klar over, at bogen ville få en betydelig omtale og vil blive solgt i mange eksemplarer. Og ikke mindst at den ville blive tillagt en stor sandhedsværdi, fordi den kommer fra en person, der tidligere har ledet tjenesten og har haft det samlede overblik,« sagde Finn Borch Andersen blandt andet som vidne.

»Vi måtte forvente, at vi ville få en bog, der ville blive udbredt i vældigt omfang. Derfor gik der et juridisk arbejde i gang for at vurdere, om der var tale om et brud med Jakob Scharfs tavshedspligt. Efter vores opfattelse sker det et betydeligt antal steder.«

»Efter min vurdering giver bogen et samlet indblik i tjenestens kapaciteter, tjenestens oplysninger og tjenestens arbejdsmetoder i den periode, hvor Jakob Scharf stod i spidsen for den. Det er meget beklageligt i min optik, og noget som vi har brugt rigtig mange kræfter på i forhold til vores samarbejdspartnere bagefter for at råde bod på,« understreger PET-chefen.

»Der er ingen tvivl om, at for mig selv og medarbejdere i PET er brugt betydelige ressourcer for at genskabe den tillid, der er afgørende for, at efterretningstjenester kan dele oplysninger. At en tidligere efterretningschef skriver en bog så relativt efter, at han har siddet i spidsen for PET, det bekymrer samarbejdspartnere. Jeg har brugt rigtig mange timer på at tale med andre tjenester om denne her bog. Det har været både i forhold til enkelttjenester og i større fora,« siger Finn Borch Andersen.

Dagens retsmøde er det tredje af 15 planlagte, og der forventes at falde dom i domsmandssagen 28. november.