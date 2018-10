En tidlige PET-chef på anklagebænken og en nuværende PET-chef i vidneskranken.

Retssal 41 i Københavns Byret var mandag ramme om et på alle måder opsigtsvækkende retsmøde i dansk kriminalhistorie.

Den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf er tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt 28 gange i den omstridte bog 'Syv år for PET', der udkom i oktober 2016.

Bag anmeldelsen står PET, og efterretningstjenestens nuværende chef Finn Borch Andersen kunne som vidne ikke ligefrem beskyldes for at hjælpe sin forgænger. Tværtimod.

I alle anklageskriftets 28 punkter vurderede PET's nuværende chef, at hans forgænger havde overtrådt sin tavshedspligt ved at røbe fortrolige oplysninger om efterretningstjenestens kapaciteter og oplysninger eller arbejdsmetoder, mens han sad som øverste chef.

»Det er meget beklageligt i min optik og noget, som vi bagefter har brugt rigtig mange kræfter på at råde bod på i forhold til vores samarbejdspartnere,« lød det fra Finn Borch Andersen.

»Der er ingen tvivl om, at der for mig selv og medarbejdere i PET er brugt betydelige ressourcer for at genskabe den tillid, der er afgørende for, at efterretningstjenester kan dele oplysninger. At en tidligere efterretningschef skriver en bog så relativt kort efter, at han har siddet i spidsen for PET, det bekymrer vores samarbejdspartnere.«

»Jeg har brugt rigtig mange timer på at tale med andre tjenester om denne her bog. Der har samlet været en stærk bekymring for, at den ville påvirke vores samarbejdspartnere, så de ikke længere ville opfatte os som en troværdig samarbejdspartner,« oplyste den nuværende PET-chef.

Ifølge ham er det umuligt at identificere bogens nøjagtige skadevirkninger. Helt konkret har Finn Borch Andersen dog oplevet andre efterretningstjenesters reaktion på udgivelsen. Den har ikke været god.

Hvorvidt tilliden i dag er genoprettet, er ifølge PET-chefen umuligt at sige. Måske går PET i dag glip af vitale oplysninger, lyder vurderingen.

»Der er ikke nogen, der vil komme og sige, at nu giver de ikke de her oplysninger til os. De vil bare sænke niveauet for, hvad de giver os,« siger Finn Borch Andersen.

På samme måde kan PET's kilder i de kriminelle miljøer være blevet mere tilbageholdne, mener efterretningschefen. Samtidig peger han på, at visse passager i den kontroversielle bog vil gøre det lettere at være kriminel.

Eksempelvis kan det være skadeligt, at Scharf i bogen fortæller, hvordan en terrormistænkt i 2007 ved ankomsten til Danmark blev taget til side i paskontrollen, så PET uden hans viden kunne gennemsøge hans ting.

»Man skulle være en skidt terrorist, hvis man ikke efter det her begyndte at overveje, hvad man havde i håndbagagen,« lød det fra den nuværende PET-chef.

Jakob Scharf nægter sig skyldig og kræver frifindelse. Det sker blandt andet med henvisning til, at mange af de oplysninger, han omtaler i bogen, allerede har været fremme, og at han naturligvis har været varsom.

Mandagens retsmøde var det tredje af 15 planlagte, og der forventes at falde dom i domsmandssagen 28. november.