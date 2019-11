Det er uheldigt i en retsstat, at PET tilbageholder oplysninger for retten, siger forsvarer.

I en langvarig straffesag om køb af droner til Islamisk Stat har Politiets Efterretningstjeneste allerede fået en del opmærksomhed. Flere betjente har været afhørt.

Men fredag kulminerer interessen for PET's gøren og laden. I Københavns Byret beskylder en forsvarer tjenesten for ulovlige agentaktioner og for at tilbageholde information for retten.

Det er advokat Michael Juul Eriksen, der kommer med kritikken. Det sker i forsvarstalen for sin klient, en 31-årig mand med kurdiske rødder.

Manden er tiltalt for i syv tilfælde at have skaffet avancerede kameraer, propeller, tv-stik, gasmaskefiltre og droneudstyr til terrororganisationen.

Når det gælder to af købene, gik PET for vidt, hævder advokaten. Den 31-årige havde faktisk annulleret handlerne. Udelukkende på grund af PET's aktiviteter i kulissen blev de gennemført.

- De var egentlig døde, og de bliver kun vækket til live, fordi PET springer ind på banen. Uden PET's indblanding var handlerne ikke blevet gennemført, siger advokat Michael Juul Eriksen.

Det ene tilfælde er fra sommeren 2017. Tiltalen handler om køb af seks termiske kameraer for 114.000 kroner og om forsøg på at købe yderligere 34 kameraer for 527.000 kroner.

Den 31-årige bakkede ud, da en forretning bad ham om at udfylde en formular. I baggrunden fik diskret PET-betjente imidlertid forretningen til selv at gøre papirarbejdet.

Desuden fik forretningen et o.k. fra PET til at bryde en lov, der skal hindre hvidvask, ved at tage imod et stort kontantbeløb. Derefter gik handlen igennem.

Det andet tilfælde drejer sig om køb af fem dronekomponenter for 40.000 kroner i november 2016. At PET medvirkede i baggrunden, er først kommet frem under selve retssagen. Det har vist sig, at PET leverede komponenterne gratis til forretningen, og at PET også ønskede, at de blev tilbudt til en lav pris.

Et retsprincip siger, at politiet ikke må skabe forbrydelser. Politiet må heller ikke øge grovheden eller omfanget. Så er der tale om ulovlig agentvirksomhed, og det var netop, hvad der er sket, hævder Michael Juul Eriksen.

Konsekvensen skal være frifindelse. Og det gælder også i forhold til to andre mindre indkøb, som skete i den forretning, som PET hemmeligt samarbejdede med, lyder forsvarerens opfordring til nævninger og dommere.

I øvrigt savner Michael Juul Eriksen i den grad materiale fra PET.

- Bilagene er kommet meget drypvist, og kun når PET har været presset til det. Man sidder med følelsen af, at PET svæver over vandene og bestemmer, hvad vi skal have og ikke have. Det er lidt uheldigt i en retsstat, siger Michael Juul Eriksen.

- Man har bare ignoreret vores anmodning. Man får ikke engang et afslag, som ville kunne indbringes for retten.

Torsdag afviste den ene anklager påstanden om ulovlige politimetoder. Initiativet til købene kom helt og holdent fra den 31-årige, sagde senioranklager Kristian Kirk.

- Jo, PET havde travlt. Der blev truffet visse foranstaltninger fra efterretningstjenestens side, men ingen er blevet tilskyndet til noget som helst, sagde han.

Fredag ønsker Kristian Kirk ikke over for Ritzau at kommentere kritikken af PET's "massive tilbageholdelse" af oplysninger i sagen.

Hans svar kommer ved det næste retsmøde, som finder sted i næste uge. I sagen er også to andre mænd tiltalt.

/ritzau/