Politiets afspærring af Banegårdspladsen i Aarhus Torsdag skyldtes en bombetrussel mod McDonald's på banegårdspladsen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

P.E.T. oplyser overfor B.T., at bombetruslen i Århus ikke har noget at gøre med den politiaktion der torsdag morgen førte til at tre mennesker blev anholdt og sigtet for at have været i gang med at forberede et terrorangreb.



Politiet foretog en intensiv undersøgelse med bombehunde på banegårdspladsen. Undersøgelsen førte ikke til at man har fundet mistænkelige genstande.

Banegårdspladsen var afspærret fra alle sider imens politiet undersøgte banegården og pladsen rundt om.

Afspærringen blev ophævet kort efter middagstid.

Politiet oplyser, at man har identificeret tre mindreårige drenge som personerne bag truslen. De blev tilbageholdt på en skole i Aalborg-området torsdag klokken 12:20.

»Vi ser meget alvorligt på den her form for kriminalitet, og derfor iværksætter politiet også en stor indsats med henblik på borgernes sikkerhed i forbindelse med en bombetrussel mod et trafikalt knudepunkt i vores politikreds,« udtaler politiinspektør i Østjyllands Politi Brian Voss Olsen i pressemeddelelsen.

Østjyllands Politi oplyser, at man fortsætter efterforskningen af sagen i samarbejde med Nordjyllands Politi.

