Der er søndag morgen sket en personpåkørsel ved Svanemøllen Station i København.

Det bekræfter vagthavende ved Københavns Politi, Martin Kajberg.

Personen er afgået ved døden som følge af sine skader, og efter at have gennemset videoovervågning og foretaget afhøringer er den foreløbige tese, at der har været tale om en alkoholpåvirket person, der opholdt sig på skinnerne.

Der er tale om en 17-årig dreng, skriver Ritzau.

De pårørende er underrettet.

Politiets arbejde på stedet er færdig, og togtrafikken, der tidligere var omlagt, er derfor tilbage til normal kørsel.