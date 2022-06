Lyt til artiklen

En personpåkørsel har fundet sted på Hvalsø Station i det midtsjællandske søndag aften.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

Det betyder, at togtrafikken lige nu er stoppet og politi, ambulancefolk med videre arbejder på stedet.

»Jeg kan bekræfte, at der har fundet en personpåkørsel sted på Hvalsø Station,« siger vagtchefen til B.T.

»Jeg kan også fortælle, at personen stadig er i live, så det er vi meget glade for,« forklarer vagtchefen, der fortæller, at der er tale om en »meget ung person«, som er blevet ramt af et tog.

På Twitter oplyser vagtchefen, at man forventer at være til stede på Hvalsø Station et stykke tid endnu.

Samtidig oplyser vagtchefen til B.T., at man er i gang med at underrette de pårørende.

Opdateres …