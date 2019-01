Der kører søndag aften ingen tog mellem Fyn og Jylland grundet af en personpåkørsel ved Skalbjerg.

Det bekræfter DSB og Fyns Politi.

»Det er korrekt, at der for godt et kvarter siden, omkring kl. 17.45, har været en personpåkørsel. Derfor har vi indstillet togdriften i begge retninger,« oplyser DSBs pressevagt til B.T.

»Vi er lige nu igang med at vurdere omfanget og forventer, at vi kan melde yderligere ud indenfor kort tid«.

Det er på strækningen mellem Odense og Fredericia, at togdriften er indstillet. Det betyder også, at tog på netop den strækning lige nu holder stille.

Det er endnu for tidligt at sige, hvornår togdriften igen bliver optaget - og hvorvidt der i stedet for tog bliver indsat togbusser på den påvirkede strækning.

En person er afgået ved døden som følge af en personpåkørsel på jernbanen gennem Skalbjerg i Vissenbjerg. Pågældende er ikke identificeret og pårørende ikke underrettet. Togtrafikken er standset. Der er p.t. ikke yderligere oplysninger i sagen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 6, 2019

Fyns Politi bekræfter på Twitter påkørslen, der er sket ved Skalbjerg i Vissenbjerg. En person er afgået ved døden som følge af påkørslen - vedkommende er stadig ikke identificeret, lyder det.

