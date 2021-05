Mandag morgen holdt togene mellem København H og Høje Taastrup stille. De er dog så småt begyndt at køre igen.

Der er mandag morgen lidt længere mellem togene end normalt, efter at en personpåkørsel ved Hvidovre har skabt udfordringer for togtrafikken.

Kort før klokken 08.00 har DSB dog igen fået grønt lys til at køre. Derfor ventes det, at trafikken på skinnerne kommer til at køre efter planen igen i løbet af formiddagen.

- Vi har nu fået lov til at køre igen, men vi forventer nogle forsinkelser og enkelte aflysninger, mens vi får vores personale og tog på plads, skriver DSB på Twitter.

Det er ikke oplyst, hvilke aflysninger der er tale om, eller hvilke strækninger der særligt vil være ramt af forsinkelser.

Tidligere på morgenen var det tog mellem Københavns Hovedbanegård og Høje Taastrup, der stod stille. I stedet blev der indsat togbusser på strækningen.

Derudover har der været indsat togbusser mellem Valby og Glostrup.

En stribe andre tog blev også aflyst, og der kørte derfor færre tog mellem Kalundborg og Høje Taastrup samt mellem Ringsted og Roskilde.

Omkring klokken 07.00 fortalte vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm, at personpåkørslen skete mellem Rødovre Station og Brøndbyøster Station.

Politiet arbejdede efterfølgende på stedet, hvorfor togkørslen blev indstillet.

Ifølge politiet er en person afgået ved døden i forbindelse med påkørslen, der ikke efterforskes som en ulykke.

/ritzau/