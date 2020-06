S-togene kører igen mellem Østerport og Svanemøllen. Togdriften blev indstillet efter en personpåkørsel.

Der var efter alt at dømme tale om et selvmord, da en person blev påkørt af et S-tog og omkom tidligt fredag morgen i København.

Det fortæller vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

Påkørslen skete på Nordhavn Station.

Hændelsen betød, at der i knap en time ikke kørte S-tog på strækningen mellem Svanemøllen og Østerport.

Togdriften blev genoptaget omkring klokken 7.30, oplyser vagtchefen.

De pårørende til den afdøde er fredag morgen endnu ikke underrettet.

/ritzau/