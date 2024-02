Lørdag eftermiddag er togtrafikken mellem Nyborg og Slagelse blevet indstillet i kølvandet på en personpåkørsel ved Korsør.

»Mens politiet arbejder på stedet, kan vi ikke køre mellem Slagelse og Nyborg,« oplyser DSB på sin hjemmeside.

Videre lyder det, at man for nuværende ikke ved, hvornår man kan genoptage togdriften, og derfor har man bestilt togbusser til at dække strækningen.

»Vi forventer dog, at det kommer til at knibe med antallet af busser, og de første kan tidligst være fremme ved 15-tiden.«

»Vi opdaterer løbende siden her, når vi ved noget mere,« lyder det fra DSB, der minder om, at rejsetidsgarantien træder i kraft ved mere end 30 minutters forsinkelse.

Til B.T. oplyser vagtchef ved Sydsjællands Politi Morten Kronbo, at politiet modtog anmeldelsen klokken 13.50, og at man nu arbejder på stedet.

Mere kan han ikke sige for nuværende.

Opdateres ...

