Søndag aften var politiet til stede i området lige uden for Vestre Fængsel i København.

Det bekræfter Københavns Politi.

»Der har været nogen, der har stået og råbt ind til fangerne i fængslet. Det er forbudt,« siger vagtchef Henrik Stormer.

Politiet opdagede selv, at der stod folk uden for murene og råbte ind omkring klokken 19.40.

Efterfølgende har politiet fået fat i ti personer, som er slået op i deres kriminalregister.

Personerne har dog fået lov til at gå igen, da politiet ikke er sikre på, at de har noget med sagen at gøre.

Desuden kan vagtchefen oplyse, at det sker fra tid til anden, at folk råber ind til de indsatte.

Klokken 20.15 er politiet stadig til stede i området, men er ved at runde af.