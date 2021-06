Tirsdag morgen er en personbil blevet påkørt af et tog.

Det skete ved en jernbaneoverskæring på Funderholmevej i Silkeborg.

Ifølge politiet var der kun én person i bilen. En 35-årig kvinde, som er afgået ved døden.

I toget var der i alt syv passagerer, men ingen af dem er kommet til skade. Det samme gælder togføreren.

Vi er lige nu til stede ved en togulykke sydvest for Silkeborg, hvor en personbil er blevet påkørt. Vi kender endnu ikke til omstændighederne og antallet af implicerede. Vi har ikke yderligere for nuværende. Følg med her på Twitter. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) June 29, 2021

Ulykken skete 09.05 tirsdag morgen, men hvad der har forårsaget ulykken ved politiet endnu ikke.

Her er vejen lige nu spærret, mens politiet er i gang med deres undersøgelser og redningsarbejdet ligeså.

Det påvirker togtrafikken flere steder, der til og fra Silkeborg forventes at være indstillet indtil klokken 17.00.

Der er i stedet indsat togbusser.