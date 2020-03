En brandbil fra Trekanten Brand og Redning er under udrykning væltet ned over en personbil i Vejle. Personer kan være fastklemt.

Politi, ambulancer og en redningshelikopter arbejder i et vejkryds i Vejle, hvor det frygtes at personer kan være fastklemt under en brandbil.

En fotograf oplyser til B.T., at brandbilen er væltet om på siden og befinder sig ovenpå en sort personbil, der er voldsomt beskadiget.

Hvordan ulykken er sket, ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om.

'Det er for tidligt at sige noget om, hvordan uheldet er sket. Men brandkøretøjet var under udrykning på vej til en brand og er væltet om på siden,' skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om der befandt sig nogen personer i personbilen, da brandbilen landede oven på den. Politiet ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

'Der kan være fastklemte i køretøjet. De to brandmænd er reddet ud af brandkøretøjet,' lyder det i pressemeddelelsen.

Uheldet betyder at krydset er spærret og det er ikke muligt at passere stedet. Trafikken, herunder bustrafik, ledes aktuelt ad Niels Finsensvej. Oprydningen ventes at tage nogle timer.